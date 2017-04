Politik

Frankreichwahl unter Terrorangst: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Wer folgt Präsident François Hollande im Élysée-Palast? Es zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Am Abend wird man wissen, wie die Stimmung unter den 47 Millionen stimmberechtigten Franzosen ist. Terroranschläge haben das Land in Schrecken versetzt.

Unter einem beispiellosen Sicherheitsaufgebot hat in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. Am Vormittag zeichnete sich eine rege Beteiligung ab. Das Innenministerium in Paris meldete vier Stunden nach Öffnung der Wahllokale eine Beteiligung von 28,5 Prozent - etwas mehr als bei der letzten Wahl 2012. Vielerorts bildeten sich Schlangen vor den Wahllokalen. Insgesamt sind 47 Millionen Menschen aufgerufen, den Staatschef François Hollande zu bestimmen.

Wegen Terrorgefahr schützen mehr als 50.000 Polizisten und 7000 Soldaten die Wähler. Seit Anfang 2015 wurden mehr als 230 Menschen in Frankreich bei Attentaten getötet, zuletzt am Donnerstag ein Polizist in Paris. Erstmals in der französischen Geschichte findet eine Präsidentschaftswahl unter dem Ausnahmezustand statt. Die Sonderbefugnisse zum Kampf gegen Terroristen gelten seit den Anschlägen vom November 2015.

Der Ausgang der ersten Wahlrunde wird in ganz Europa mit Spannung erwartet, da die EU-Gegnerin Marine Le Pen gute Chancen auf die Stichwahl am 7. Mai hat. Auch der linke Europakritiker Jean-Luc Mélenchon hat Aussichten - ebenso allerdings der europafreundliche Polit-Jungstar Emmanuel Macron und der Konservative François Fillon.

Protest mit freiem Oberkörper

Etwa sechs Aktivistinnen von "Femen" sprangen am Sonntagmorgen mit freiem Oberkörper aus einem Wagen, sie trugen Masken von Le Pen und US-Präsident Donald Trump. Sicherheitskräfte drängten die Frauen in Polizeifahrzeuge und beschlagnahmten ihre Plakate.

Die meisten Wahllokale schließen um 19 Uhr. In einigen Metropolen haben sie jedoch bis 20 Uhr geöffnet. Direkt danach werden erste Prognosen veröffentlicht. In manchen Überseegebieten und Auslandsvertretungen wurde schon am Samstag gewählt.

Zu einem Zwischenfall kam es ihm französischen Konsulat in New York. Wegen eines Bombenalarms musste die Vertretung, in der hunderte im Ausland lebende Franzosen ihr Stimme bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl abgeben sollten, zwischenzeitlich geräumt werden. Wie Konsulin Anne-Claire Legendre sagte, ließ die Polizei das Gebäude an der Fifth Avenue gegen 17 Uhr Ortszeit evakuieren. Grund war ein verdächtiges Fahrzeug. Nach etwa 50 Minuten wurde der Alarm wieder aufgehoben.

Quelle: n-tv.de