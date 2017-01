Politik

Lebensgefährlicher Fluchtweg: Hunderte Migranten auf Güterzügen entdeckt

Seit Deutschland und seine Nachbarländer ihre Grenzkontrollen verschärft haben, versuchen immer mehr Flüchtlinge auf Güterzügen nach Deutschland zu gelangen. Offenbar kursieren unter Migranten entsprechende Tipps.

Um nach Deutschland zu gelangen, haben Flüchtlinge nach einem Zeitungsbericht zuletzt vermehrt Güterzüge genutzt. So habe laut Bundespolizei die Direktion München seit Oktober rund 270 Migranten entdeckt, die auf Güterzügen in Containern oder zwischen Lkws in die Bundesrepublik gekommen seien, schreibt die Zeitung "Die Welt".

Im Bereich der Bundespolizeidirektion Stuttgart seien seit Ende November etwa 60 Migranten auf Güterzügen gezählt worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurden die Kontrollen im Dezember in Zusammenarbeit mit den Nachbarländern verstärkt. Seitdem sei die Zahl der aufgegriffenen Personen zurückgegangen.

Angesichts der verschärften Grenzkontrollen in der Alpenregion habe sich die Möglichkeit der Flucht per Güterzug offenbar in Italien herumgesprochen, schreibt die Zeitung weiter. Nach einem internen Bericht der Bundespolizei schilderte ein Migrant, dass er in einem italienischen Flüchtlingslager einen entsprechenden Tipp erhalten habe.

Quelle: n-tv.de