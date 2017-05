Politik

Attacke von Manchester: IS reklamiert Terroranschlag für sich

Nach der Attacke auf ein Popkonzert in Nordengland kursiert bereits früh das Gerücht, dass der Islamische Staat dahinter stecken könnte. Nun reklamiert die Terrormiliz das Attentat tatsächlich für sich.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Terroranschlag in Manchester für sich reklamiert. Ein "Soldat" des Islamischen Staates habe eine Bombe platzieren können, meldete das IS-Sprachrohr Amak im Internet. Schon zuvor hatte es die Vermutung gegeben, dass der Islamische Staat für die Attacke verantwortlich ist. Der Vorfall war in sozialen Netzwerken von Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat gefeiert worden.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte in ihrer Stellungnahme angedeutet, dass die Identität des Täters den Behörden bereits bekannt sei. Allerdings wollte May aus Sicherheitsgründen noch keinen Namen öffentlich nennen.

Der Selbstmordattentäter hatte sich am Montagabend nach dem Konzert des Teenie-Idols Ariana Grande an einem der Ausgänge der Manchester Arena positioniert und sich dann in die Luft gesprengt. Offenbar trug er eine Nagebombe direkt an seinem Körper oder in einem Rucksack bei sich. Bei der Attacke kamen mindestens 22 Menschen ums Leben, weitere 59 Menschen liegen mit teilweise schwersten Verletzungen im Krankenhaus.

