Politik

Autoattacke auf Soldaten : Identität des Angreifers ist offenbar geklärt

Am Mittwoch rast ein Auto in einem Pariser Vorort in eine Gruppe Soldaten und verletzt mehrere von ihnen. Der Täter flüchtet. Nach einem Schusswechsel wird der Mann später in Nordfrankreich gestellt und festgenommen.

Der Angriff auf Soldaten nahe Paris mit sechs Verletzten geht offenbar auf das Konto eines Algeriers. Der 36-Jährige habe im Großraum Paris gelebt und sei nicht vorbestraft, hieß es von Seiten der Ermittler. Der Mann war nach einer Verfolgungsjagd in Nordfrankreich festgenommen worden. Als er versuchte zu fliehen, wurde er demnach durch Schüsse verletzt.

Der Täter war am Mittwochmorgen in dem Ort Levallois-Perret nordwestlich von Paris mit dem Auto in eine Gruppe Soldaten gerast. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen terroristisch motivierter Mordversuche auf.

Präsident Emmanuel Macron dankte den Sicherheitskräften für ihren Einsatz. Er sagte den Soldaten Unterstützung zu, die der Anti-Terror-Mission "Sentinelle" (Wache) dienen. Nach Angaben des französischen Innenministeriums war es bereits der sechste Angriff auf Kräfte der Anti-Terror-Mission. Sie wurde nach den Anschlägen vom Januar 2015 ins Leben gerufen und umfasst insgesamt 7000 Soldaten.

Quelle: n-tv.de