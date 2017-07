Politik

Stadt unter Kontrolle der Armee: Irak meldet "Sieg" über IS in Mossul

Die irakische Regierung erklärt Mossul als von der Terrormiliz IS zurückerobert. Regierungschef Haider al-Abadi beglückwünscht die Armee zu "diesem großen Sieg".

Die im Jahr 2014 von der Terrormiliz Islamischer Staat eingenommene irakische Stadt ist wieder unter Kontrolle der Armee. Dies erklärte der irakische Regierungschef Haider al-Abadi in einer Mitteilung. Darin beglückwünscht er die Armee zu einem "großen Sieg".

Al-Abadi ist laut Medienberichten bereits in Mossul eingetroffen. Es wird erwartet, dass er anlässlich des Sieges eine Rede an die Nation halten wird.

Der US-Sonderbeauftragte für die Bekämpfung des IS, Brett McGurk, bestätigte die Meldung via Twitter. Er schrieb: "Ministerpräsident Al-Abadi trifft in Mossul ein, um den Sicherheitskräften und den Irakern zu ihrem Sieg über den IS in der Stadt zu gratulieren."

Mossul ist von großer symbolischer Bedeutung

Zuvor hatte das staatliche irakische Fernsehen bereits berichtet, Eliteeinheiten seien bis an das Ufer des Tigris vorgestoßen. Dort hätte die Soldaten die irakische Flagge gehisst. IS-Kämpfer sprangen demnach in den Fluss und versuchten so, zu entkommen. Dem Militär zufolge wurden allein dabei 30 Extremisten getötet.

Der IS hatte angekündigt, Mossul "bis zum Tod" verteidigen zu wollen. In ihrem Rückzugsgefecht setzt die Miliz verstärkt Selbstmordattentäterinnen ein, die ihre Sprengsätze in der Menge Tausender notleidender Zivilisten zünden, die sich langsam wieder aus ihren Verstecken wagen.

Mossul ist die zweitgrößte Stadt im Irak. Der IS hatte die Metropole 2014 überrannt und von dort aus ein islamistisches "Kalifat" in Teilen des Iraks und Syriens ausgerufen. Die irakischen Truppen hatten im Oktober mit der Rückeroberung von Mossul begonnen. Der Ostteil der Stadt wurde im Januar zurückerobert, einen Monat später begann der Militäreinsatz im Westteil der Stadt.

