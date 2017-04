Politik

Attacke auf den BVB: Iraker wohl doch nicht an Anschlag beteiligt

Kurz nach dem Attentat auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wird ein 26-jähriger Iraker festgenommen. Doch mit dem Anschlag auf den BVB soll der Mann nun doch nichts zu tun haben. Dennoch wird ein Haftbefehl erlassen.

Bei dem im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vorläufig festgenommenen Verdächtigen haben die Ermittler bislang keine Belege für eine Tatbeteiligung gefunden. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Jedoch sei gegen den 26-jährigen irakischen Staatsangehörigen Abdul Beset A. Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) beantragt worden.

Der 26-Jährige steht unter Verdacht, sich spätestens Ende 2014 im Irak dem IS angeschlossen zu haben, teilt die Bundesanwaltschaft mit. Dort soll er ein Kommando über eine Einheit von etwa zehn Personen ausgeübt haben. Aufgabe der Einheit war es offenbar, Entführungen, Verschleppungen, Erpressungen und auch Tötungen vorzubereiten. Im März 2015 reiste er in die Türkei aus und von dort aus Anfang 2016 weiter nach Deutschland. Auch von Deutschland aus unterhielt der Beschuldigte weiterhin Kontakte zum IS.

Der 26-Jährige war wenige Stunden nach der Attacke auf den Fußballverein ins Visier der Ermittler geraten. Spezialkräfte stürmten am Mittwochmorgen schließlich seine Wohnung. Nach Informationen des "Spiegel" war der Iraker in Deutschland bislang nicht als Islamist aufgefallen. Vor wenigen Tagen wurde er jedoch vom Verfassungsschutz abgehört. In dem Telefonat sagte ein bislang Unbekannter zu dem Iraker: "Der Sprengsatz ist fertig".

Regenschirm als Beweis

Außerdem durchsuchte die Polizei am Mittwoch noch die Wohnung eines zweiten Mannes. Bei ihm handelt es sich um einen 28-jährigen Deutschen aus dem Kreis Unna. Auch er soll einen islamistischen Hintergrund haben. Der Mann ist allerdings weiterhin auf freiem Fuß.

Auf die Spur des zweiten Verdächtigen waren die Ermittler gekommen, weil er einen Regenschirm des BVB-Mannschaftshotels besessen haben soll. Als die Polizei die Wohnung des 28-Jährigen stürmte, überraschte sie den Tatverdächtigen schlafend im Bett. Im Arm hielt er sein Kind.

Außerdem suchen die Ermittler immer noch nach dem Motiv für den Anschlag. Für besondere Verwirrung sorgen diesbezüglich die Bekennerschreiben. Am Tatort wurden drei Exemplare eines Bekennerschreibens mit islamistischem Inhalt gefunden. Allerdings macht das Schreiben die Experten stutzig: Es weist keinerlei IS-Symbole auf wie etwa die typische IS-Fahne. Auch die Existenz eines solchen Schreibens widerspricht allen Erfahrungen, die europäische Sicherheitsbehörden mit IS-Bekenntnissen gemacht haben. Allerdings könnte es auch sein, dass sich Islamisten, die bislang keinen Bezug zur Terrormiliz hatten, von deren Propaganda inspiriert wurden und sich dann zu der Tat im Namen des IS entschlossen. Es könnte aber auch ebenso gut sein, dass die Täter bewusst eine falsche Spur legten.

Wegen der Ungereimtheiten schließen die Behörden auch nicht aus, dass gewaltbereite Fußballfans, Rechtsextreme oder Erpresser den Anschlag verübten. Nur die linksextreme Szene wird offenbar nicht in Erwägung gezogen. Auch aus diesem Lager hatte es ein Bekennerschreiben gegeben. Doch an dessen Echtheit wird erheblich gezweifelt.

