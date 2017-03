Politik

Terrorgefahr in Paris: Islamist am Pariser Flughafen-Orly erschossen

Ein Islamist, der am Flughafen Orly einem Soldaten die Waffe entwendet hatte, wird erschossen. Zuvor hatte er einen Wagen geklaut und bei einer Verkehrskontrolle in Stains einen Polizisten angeschossen. Der Anti-Terror-Ermittler hat sich nun in den Fall eingeschaltet. Der Flughafen Orly ist derzeit geperrt.

Am Pariser Flughafen Orly ist ein Islamist erschossen worden, nachdem er gegen 8.30 Uhr einem Soldaten die Waffe weggenommen hatte. Der Mann habe die Waffe genommen und sei damit in ein Geschäft im Flughafengebäude gelaufen, sagte der Sprecher des französischen Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, der Nachrichtenagentur AFP. Schließlich sei er von Sicherheitskräften getötet worden. Sonst sei niemand zu Schaden gekommen. Der gesamte Flugverkehr in Paris-Orly ist nun auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Der Angreifer habe kurz vor dem Vorfall am Flughafen außerdem im Ort Vitry ein Fahrzeug in seine Gewalt gebracht und in einer Bar die Anwesenden bedroht. Daraufhin schoss er bei einer Routine-Verkehrskontrolle in Garges-lès-Gonesse (Paris-Stains) auf drei Polizisten. Ein Polizeibeamte wurde leicht verletzt.

Der am Pariser Flughafen Orly getötete Attentäter ist den Behörden Polizeikreisen zufolge als muslimischer Extremist bekannt gewesen. Er habe auf den Beobachtungslisten der französischen Behörden gestanden. Die für Anti-Terror-Maßnahmen zuständige Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe zu beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Innenminister Bruno Le Roux begab sich zum Flughafen, schrieb sein Ministerium auf Twitter.

Flugverkehr in Orly eingestellt

Nach Angaben des Senders BFMTV wurde der Flughafen evakuiert, um sicherzustellen, dass der Mann keine Komplizen hatte. Wegen des Vorfalls seien zwei Terminals des Flughafens geschlossen worden, teilte die Betreibergesellschaft ADP mit. Alle Passagiere würden evakuiert. Aus dem Süd-Terminal wurden nach Angaben des französischen Innenministeriums knapp 3000 Menschen in Sicherheit gebracht.Die im West-Terminal befindlichen Passagiere seien dort abgeschottet worden. Unterdessen wurde die Anti-Terror-Einheit RAID zum Flughafen geschickt.

Der 54-jährige Fluggast Franck Lecam sagte AFP, er habe in der Schlange für einen Flug nach Tel Aviv gestanden, als er drei oder vier Schüsse gehört habe. Ein Sicherheitsbeamter habe ihm nach der Evakuierung gesagt, der Vorfall habe sich an den Gates 37 und 38 der Flüge von Turkish Airlines ereignet.n-tv Korrespondentin Elke Büchter erklärt, dass die Sicherheitskräfte im Flughafen keinen Sprengstoff gefunden haben. Der Soldat, dessen Waffe der Mann genommen hatte, gehörte den Angaben zufolge zu der Anti-Terror-Mission "Sentinelle".

Die Flugaufsicht erklärte, dass manche ankommende Flüge zum Flughafen Charles de Gaulle umgeleitet würden. Orly liegt südlich von Paris und ist der zweite große Airport der französischen Hauptstadt nach Charles de Gaulle.

Weiterhin hohe Terrorgefahr

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten. Seit den Terroranschlägen von Paris am 13. November 2015, herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand. Zuletzt ist der Ausnahmezustand mehrmals verlängert und bis zum 15. Juli ausgeweitet worden.

Quelle: n-tv.de