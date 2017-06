Politik

Europa erteilt "direkte" Absage: Keine Neuverhandlung des Klimaabkommens

US-Präsident Trump kündigt den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimavertrag an. Neue Verhandlungen müssten her, so Trump. Deutschland, Frankreich und Italien weisen ihn daraufhin klar in die Schranken. "Beim Klima gibt es keinen Plan B", sagte Frankreichs Präsident Macron.

Deutschland, Frankreich und Italien haben der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Neuverhandlung des Pariser Klimaabkommens eine Absage erteilt. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der drei Länder hervor.

Unter anderem hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Trump telefoniert und ihm den Entschluss der Europäer mitgeteilt. Das fünfminütige Gespräch sei "direkt" gewesen, hieß es aus Macrons Umfeld. Der französische Staatschef habe daran erinnert, "dass man diskutieren könne, aber hat darauf hingewiesen, dass nichts in den Vereinbarungen von Paris neu verhandelbar sei".

Trump hatte angekündigt, dass die USA sich aus dem Klimavertrag zurückziehen und erklärt, sein Land wolle sofort mit Verhandlungen für ein besseres Abkommen beginnen.

Beim Klima gibt es keinen Plan B"

Trump habe einen "Fehler für die Zukunft unseres Planeten" begangen, sagte Macron in einer Fernsehansprache. "Ich sage Ihnen heute Abend mit viel Kraft: Wir werden keinen weniger ehrgeizigen Vertrag neuverhandeln. In keinem Fall."

Mehr zum Thema 01.06.17 Merkel bedauert Entscheidung Trump zieht USA aus Klimaabkommen zurück

"Heute Abend haben die Vereinigten Staaten der Welt den Rücken zugekehrt. Aber Frankreich wird den Amerikanern nicht den Rücken kehren", sagte Macron. "Beim Klima gibt es keinen Plan B, weil es keinen Planeten B gibt", sagte Macron. "Deshalb ja, wir werden weitermachen."

Quelle: n-tv.de