Politik

TV-Duell vor NRW-Wahl: Kraft oder Laschet, wer war besser?

Hannelore Kraft und Armin Laschet liefern sich vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Fernsehen einen Schlagabtausch. Die Bewertungen fallen höchst unterschiedlich aus.

Nach dem TV-Duell zwischen Hannelore Kraft und Armin Laschet war dann wieder alles so wie immer nach einer solchen Veranstaltung. In der SPD kürte man die Ministerpräsidentin zur Siegerin, in der CDU verwies man auf den eigenen Kandidaten, Herausforderer Laschet. Aber wer schnitt denn nun besser ab in dem Rededuell der beiden vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai?

Die einzige repräsentative Umfrage - beteiligt waren 500 Wahlberechtigte - sieht die Amtsinhaberin vorn. Laut Forsa halten 52 Prozent Kraft für die Gewinnerin und nur 34 Prozent Laschet. Auch in der eigenen Anhängerschaft ist der Zuspruch für die Sozialdemokratin größer. 89 Prozent der SPD-Anhänger fanden Kraft besser, unter CDU-Anhängern erhält Laschet 72 Prozent.

War Kraft also stärker? Andere Abstimmungen kommen zu einem anderen Urteil. Verschiedene Online-Medien, darunter das "Westfalen-Blatt", ließen ihre Leser bei dem von der Universität Freiburg entwickelten Debat-O-Meter abstimmen. Hier schnitt Laschet besser ab, auf einer möglichen Skala zwischen -2 und 2 landete er bei 0,72, Kraft hingegen nur bei -0,68. Den Herausforderer sahen 68 Prozent vorn, Kraft nur 20,5. Vorabumfragen legen jedoch nahe, dass Laschet und die CDU bei den 760 Nutzern schon vor dem Duell deutlich höhere Sympathien genossen.

Auch die Leser der "WAZ" sahen Laschet etwas besser. Mehr als 7000 Teilnehmer nahmen bisher an deren Umfrage teil. 45 Prozent kürten den CDU-Spitzenkandidaten zum Sieger, 36 Prozent Kraft. Ausgeglichener ist das Bild bei einer Online-Abstimmung der "Rheinischen Post", an der sich bis jetzt mehr als 13.000 Personen beteiligt haben. Das Ergebnis: 36,5 Prozent für Laschet, 34 Prozent für Kraft. Knapp 15 Prozent sahen gar keinen Sieger.

Eineinhalb Wochen vor der Wahl führt die SPD bei den Meinungsforschern. In den aktuellsten Umfragen von Forsa und YouGov liegen die Genossen bei 35 bis 36 Prozent, die CDU kommt nur auf 27 bis 29 Prozent.

Quelle: n-tv.de