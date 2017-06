Politik

Vor Demonstration in Moskau: Kreml-Kritiker Nawalny festgenommen

Erst Ende März verbringt der bekannte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny 15 Tage in Haft. Für heute hatte er zu Demonstrationen gegen die Korruption im Land aufgerufen - und wird wieder verhaftet.

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist vor Beginn einer Demonstration in Moskau festgenommen worden. "Sie haben Alexej im Hauseingang festgenommen", schrieb seine Frau Julia in Moskau am Montag bei Twitter. . Nawalny, der bereits Ende März für 15 Tage inhaftiert wurde, hatte für heute zu landesweiten Protesten gegen die Korruption in Russland aufgerufen.

Allein im sibirischen Nowosibirsk protestierten am Montag nach Angaben örtlicher Medien rund 3000 Menschen gegen Korruption, weitere Demonstrationen am Unabhängigkeitstag gab es in zahlreichen anderen Städten. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch teilte mit, im Büro ihrer Stiftung zum Kampf gegen Korruption sei der Strom abgeschaltet worden.

Nawalny will im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidat antreten. Mit einer Online-Kampagne ist es dem 41-Jährigen gelungen, eine neue Generation auf die Straße zu bringen. Er rief zu Protesten gegen die Korruption auf, nachdem er einen Film veröffentlicht hatte, in dem Ministerpräsident Dmitri Medwedew vorgeworfen wird, ein riesiges Vermögen durch ein Netzwerk an Stiftungen zu kontrollieren.

Ende März hatte Nawalny bereits die größten Proteste seit Jahren organisiert. Hunderte Menschen wurden festgenommen.

Quelle: n-tv.de