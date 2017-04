Politik

BVB-Bekennerschreiben bewertet: Mail stammt wohl von Trittbrettfahrer

Wenige Tage nach dem Anschlag auf das Team von Borussia Dortmund taucht ein drittes Bekennerschreiben auf. Das Bundeskriminalamt prüft es eingehend und kommt zu dem Schluss: Das Schreiben stammt wohl nicht vom Täter.

Die Bekennermail zum Anschlag auf den BVB, die beim Berliner "Tagesspiegel" eingetroffen war, stammt offenbar von einem Trittbrettfahrer. Zu diesem Schluss kommt das Bundeskriminalamt laut "Tagesspiegel". Eine "Personenidentität zum Texturheber" des am Tatort gefundenen Bekennerschreibens sei "eher auszuschließen", heißt es laut dem Blatt in einer BKA-Analyse zur Mail.

Der Verfasser der Mail bezieht sich auf Adolf Hitler, hetzt gegen "Multi Kulti" und droht für den 22. April mit einem Anschlag in Köln. Der "Texturheber" suggeriere "eine Verbindung, und mag sie nur ideologischer Natur sein, zum 'Nationalsozialistischen Untergrund' (NSU)", schreibt das BKA. In der Mail steht, "der Untergrund ist wieder da". Dennoch hält das BKA die Gefahr eines Anschlags in Köln auf Demonstranten gegen den AfD-Bundesparteitag am 22. April für gering.

Auch Elmar Theveßen, Terrorismusexperte beim ZDF, erklärte: Das Schreiben enthalte keinerlei Täterwissen und könne nicht als Beleg für eine Täterschaft genommen werden. Zwar entsprächen Duktus und eine Reihe von Schlüsselworten der Propaganda der islamfeindlichen Szene in Deutschland. Dennoch sei dies kein Beleg, dass der Autor des Schreibens zu dieser Szene gehöre, er kenne sich aber mit den entsprechenden Hintergründen aus, so Theveßen.

Mail wird in der "Gefährdungsbewertung" berücksichtigt

Die Mail werde aber dennoch bei der "Gefährdungsbewertung" berücksichtigt, heißt es im Vermerk des BKA. Theveßen erklärt dazu: Auch in der islamfeindlichen Bewegung gebe es gewaltbereite Personen.

Die Ermittlungen gehen also in alle Richtungen weiter. Der Anschlag könnte nicht nur aus der rechtsextremistischen, linksextremistischen oder islamistischen Szene stammen, die Täter könnten auch aus dem Bereich der organisierten Kriminalität stammen oder versierte Einzeltäter sein.

Die "Welt" hatte berichtet, dass der Sprengstoff der mit Metallstiften gefüllten Rohrbomben möglicherweise aus Beständen der Bundeswehr stamme. Das Blatt beruft sich dabei auf Ermittlerkreise. Der militärische Zünder würde Fachkenntnisse voraussetzen und sei nicht leicht zu beschaffen, heißt es in dem Bericht weiter. Eine BKA-Sprecherin betonte aber: "Es ist noch viel zu früh, solche Aussagen zu treffen, da die kriminaltechnischen Untersuchungen noch laufen."

Quelle: n-tv.de