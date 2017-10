Politik

Ermittlungen zu US-Wahlkampf: Manafort stellt sich dem FBI

Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, soll sich den Behörden stellen. Über eine entsprechende Aufforderung berichtet die "New York Times". Gegen Manafort wird in der Russland-Affäre ermittelt.

Knapp ein Jahr nach der US-Präsidentenwahl stehen erste Festnahmen offenbar kurz bevor. Wie die "New York Times" berichtet, will die Justiz den ehemaligen Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit der Russland-Affäre in Gewahrsam nehmen. Paul Manafort könnte unter anderem wegen seiner früheren Beratertätigkeit für die Ukraine und anderer möglicher dubioser Finanzgeschäfte belangt werden, hieß es.

Manafort werde sich in Kürze der Bundespolizei FBI stellen und damit eine Festnahme in seinem eigenen Haus vermeiden, berichtet der Sender CNN. Was Manafort genau vorgeworfen wird, blieb zunächst unklar. CNN zufolge wurden bereits am Freitag gerichtliche Anklagen beschlossen, aber zunächst unter Verschluss gehalten.

Russland wird direkte Wahlbeeinflussung vorgeworfen. In diesem Zusammenhang untersucht Sonderermittler Robert Mueller, ob es dabei eine Zusammenarbeit zwischen dem Wahlkampflager von Trump und Moskau gegeben und ob sich der jetzige Präsident später der Rechtsbehinderung schuldig gemacht hat.

Die Ermittlungen haben sich allerdings im Laufe der Zeit vielfach verästelt. So geht es seit Längerem auch um die Untersuchung fragwürdiger Geschäfte und Geschäftspraktiken von ehemaligen Trump-Mitarbeitern, die nichts oder nur wenig mit dem Kern der Untersuchungen zu tun haben.

Viele juristische Experten äußerten am Wochenende die Vermutung, dass erste Anklagen eher diese Nebenaspekte betreffen könnten. In diesem Zusammenhang wurden vielfach die Namen von Trumps früherem Wahlkampfmanager Manafort und Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn genannt.

Quelle: n-tv.de