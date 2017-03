Politik

Anschlagsversuch in Antwerpen?: Mann wohl an Fahrt in Menge gehindert

Im belgischen Antwerpen verhindert die Polizei womöglich einen weiteren Terroranschlag. Sie stoppt ein Auto, dass eine rote Ampel überfährt - im Inneren findet sie Waffen und "illegale Stoffe". Der Fahrer soll bereits wegen illegalen Waffenbesitzes bekannt sein.

Einen Tag nach dem blutigen Anschlag in London hat es womöglich in Belgien den Versuch einer ähnlichen Attacke gegeben - der aber vereitelt werden konnte. In Antwerpen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mit einem Wagen in eine Menschenmenge rasen wollte.

Nach Angaben eines Polizeisprechers raste ein Mann mit hoher Geschwindigkeit durch die Haupteinkaufsstraße Meir. Menschen hätten zur Seite springen müssen, hieß es. Der Mann trug demnach eine Tarnuniform. Antwerpens Polizeichef Serge Muyters sagte, der aus Nordafrika stammende Fahrer sei nach einer Verfolgungsjagd im Stadtzentrum gefasst worden. Der belgische Ministerpräsident Charles Michel bedankte sich über den Kurznachrichtendienst Twitter bei den Sicherheitskräften.

Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete, war der Wagen aufgefallen, weil er über eine rote Ampel gefahren war. Nachdem die Polizei das Fahrzeug gestoppt hatte, fand sie darin Waffen. Darunter verschiedene Stichwaffen, ein Gewehr und ein Kanister mit unbekanntem Inhalt, wie die belgische Staatsanwaltschaft erklärte. Nach Angaben von Belga war der Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Der Mann soll der Polizei nach Medienberichten wegen illegalen Waffenbesitzes bekannt sein. Der Wagen hatte ein französisches Kennzeichen.

Mehr zum Thema 23.03.17 Attentat von London Islamischer Staat reklamiert Anschlag für sich

Auch in London hatte ein Mann mit einem Wagen einen Anschlag verübt, der allerdings vier Tote zur Folge hatte - einschließlich des Täters. Der Angreifer war zunächst auf der Westminster-Brücke mit einem Auto in die Passanten gerast. Später krachte der Wagen in den Zaun des Parlaments, wo der Attentäter einen Polizisten niederstach, bevor er von Sicherheitskräften erschossen wurde. Neben dem Polizisten kamen auf der Brücke eine Frau Mitte 40 und ein Mann Mitte 50 ums Leben.

Quelle: n-tv.de