Politik

Stühlerücken nach Wahlschlappe: May tauscht Minister aus

Die britische Premierministerin steht nach der Parlamentswahl erst recht unter Druck. Die Mehrheit im Parlament ist weg. Nun wird das Kabinett teilweise umgebildet. Dabei befördert Theresa May einen engen Vertrauten.

Großbritanniens konservative Premierministerin Theresa May hat nach der Schlappe bei der Parlamentswahl Posten in ihrer Regierung neu verteilt. Kabinettschef und de facto Vize-Premierminister wird der bisherige Arbeitsminister Damian Green, ein enger Vertrauter der Regierungschefin. Sein Nachfolger als Arbeitsminister wird David Gauke, der bisherige Chefsekretär des Schatzamtes, wie das Büro der Premierministerin mitteilte.

Gaukes bisherigen Posten übernimmt die umstrittene Justizministerin Liz Truss. David Lidington, der Vorsitzende des Unterhauses, wird neuer Justizminister. Die weitaus meisten Ministerposten bleiben aber unverändert. Greg Clark soll Wirtschafts- und Industrieminister bleiben. Liam Fox, der als Brexit-Hardliner gilt, behält seinen Posten als Minister für internationalen Handel. Justine Greening ist weiter für Bildung zuständig, Sajid Javid für Kommunen und Jeremy Hunt für Gesundheit.

May hatte mit ihren Tories bei der Wahl am Donnerstag die Regierungsmehrheit im Unterhaus verloren. Sie verhandelt mit der nordirischen Partei DUP über eine Duldung einer konservativen Minderheitsregierung. May hatte schon am Freitag bekanntgegeben, dass die fünf wichtigsten Minister im Amt bleiben werden: Außenminister Boris Johnson, Schatzkanzler Philip Hammond, Innenministerin Amber Rudd, Verteidigungsminister Michael Fallon und der erzkonservative Brexit-Minister David Davis.

Quelle: n-tv.de