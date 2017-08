Politik

Terroranschlag in Barcelona: Mutmaßlicher Attentäter verschanzt sich in Bar

Mit einem Transporter rast ein Mann in Barcelona auf der Flaniermeile "Las Ramblas" in Fußgänger: Ein Mensch stirbt - 32 weitere werden verletzt. Nach der Tat flüchtet er und verschanzt sich in einer nahe gelegenen Bar. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an.

In der spanischen Großstadt Barcelona ist ein Kleintransporter auf der Touristenmeile Las Ramblas in eine Menschengruppe gefahren. Die katalanische Polizei bestätigte, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt hat. Den Behörden zufolge kam ein Mensch ums Leben - etwa 32 weitere seien verletzt worden, sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn, zehn von ihnen schwer. Die Zahl der Todesopfer werde aber wahrscheinlich weiter steigen.

Die Zeitungen "El Mundo" und "La Vanguardia" berichteten übereinstimmend, es seien mindestens zwölf Menschen getötet worden. Diese Angaben wollten weder Polizei noch Innenminister bisher bestätigen.

Die Polizei hatte zunächst von einem "massiven Zusammenstoß" gesprochen, der durch den Fahrer eines Lieferwagens herbeigeführt worden sei. Lokalen Medienberichten zufolge soll der Fahrer zu Fuß vom Tatort geflohen sein. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und ein weißes Hemd mit blauen Streifen tragen, wie die Zeitung "El Periódico de Catalunya" berichtete.

Hinweise auf mehrere Täter

Der Mann sei bewaffnet und habe sich in dem Lokal "Luna de Istanbul" nahe der Flaniermeile Las Ramblas verschanzt. Ein Aufgebot an Antiterrorkräften sei im Einsatz, um ihn festzunehmen. Möglicherweise gibt es zudem mehrere Täter. Das berichtete "El País". Nach einem zweiten Verdächtigen werde gesucht, hieß es. Angeblich sollen zwei Lieferwagen angemietet worden sein, einer davon sei als Tat-, der andere als Fluchtfahrzeug gedacht gewesen.

Auf Bildern, die Augenzeugen in den sozialen Netzwerken teilten, waren mehrere Menschen zu sehen, die vor einem Geschäft am Boden liegen und von Sanitätern versorgt werden. Der Unglücksort wurde abgeriegelt, fünf Krankenwagen und rund 20 Polizeifahrzeuge sind vor Ort. Die Polizei informierte die Menschen per Megafon, dass es einen Terroranschlag gegeben habe.

Unter Passanten brach nach dem Vorfall Panik aus. Zahlreiche Menschen flüchteten sich in Seitenstraßen der auch bei Touristen beliebten Einkaufsmeile in der Altstadt von Barcelona. "Bei den Leuten im Gesicht war Chaos", berichtete ein Augenzeuge. Die Straße wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Rettungsdienste riefen die Bevölkerung dazu auf, die Gegend um den Placa Catalunya zu meiden und forderten die Schließung nahegelegener Bahnhöfe und U-Bahnstationen.

Keine Informationen zu Opfern

Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte, die Regierung stehe mit allen Behörden in Barcelona in Kontakt. In Nizza, London und Berlin hatte es islamistische Attentate gegeben, bei denen ebenfalls Lastwagen oder Kleintransporter als Waffen eingesetzt wurden.

Das Auswärtige Amt in Berlin teilte auf seiner Website mit, es lägen noch keine Informationen zu Opfern und deren Staatsangehörigkeit vor. Reisenden werde geraten, den Bereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich über die lokalen Medien zu informieren. Barcelona wird jährlich von mindestens elf Millionen Touristen besucht.

