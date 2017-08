Politik

Attacke in Istanbul: Mutmaßliches IS-Mitglied tötet Polizisten

Als er vor einer Polizeiwache aus einem Einsatzwagen geführt wird, sticht ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS auf seine Bewacher ein. Ein Polizist stirbt bei dem Angriff. Auch der Angreifer kommt ums Leben.

Ein mutmaßlicher Aktivist der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach seiner Festnahme in Istanbul einen Polizisten angegriffen und getötet. Der Festgenommene habe ein Messer gezogen und zugestochen, als er vor einer Polizeiwache aus einem Einsatzwagen geführt wurde, berichtete die private Nachrichtenagentur Dogan. Der Mann sei dann umgehend von anderen Polizisten erschossen worden.

Der Täter sei zuvor festgenommen worden, weil er ein Selbstmordattentat für den IS geplant haben soll, berichtete die staatliche Agentur Anadolu. Unklar war zunächst, wie der Mann in Polizeigewahrsam Zugriff auf ein Messer haben konnte.

Die Türkei war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz schwerer Terroranschläge - für manche wird der IS verantwortlich gemacht, für andere die verbotene Kurdenpartei PKK. Erst im vergangenen Monat hatte die Istanbuler Polizei die Festnahme Dutzender mutmaßlicher IS-Mitglieder bekannt gegeben. Sie sollen einen "Aufsehen erregenden Anschlag" in der Türkei vorbereitet haben, hieß es damals.

