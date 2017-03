Politik

Lauschangriff in Manhattan?: Obama weist Trumps Vorwürfe zurück

Die Vorwürfe wiegen schwer: Am frühen Morgen reißt der US-Präsident das politische Amerika mit einer Twitter-Tirade aus dem Schlaf. Er habe "gerade erfahren", schreibt Trump, dass sein Amtsvorgänger ihn während des Wahlkampfes abhören ließ.

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat Vorwürfe seines Nachfolgers Donald Trump, er habe dessen Telefonate abhören lassen, zurückgewiesen. Obama habe niemals Abhöraktionen gegen US-Bürger in Auftrag gegeben, teilte Obamas Sprecher Kevin Lewis mit.

"Weder Präsident Obama noch irgendein Verantwortlicher im Weißen Haus hat jemals das Abhören irgendeines amerikanischen Bürgers angeordnet", erklärte Lewis wörtlich. "Es war eine Kardinalregel der Regierung Obama, dass kein Mitarbeiter des Weißen Hauses sich jemals in eine unabhängige Untersuchung einmischt, die vom Justizministerium geführt wird", fügte er hinzu. "Alle anderen Unterstellungen sind einfach falsch."

"Habe gerade erfahren ..."

Trump hatte am Morgen zu ungewöhnlich früher Stunde eine Serie von Twitter-Botschaften veröffentlicht, in denen er unter anderem behauptete, Obama habe versucht, ihn während des Wahlkampfes abhören zu lassen. "Habe gerade erfahren, dass Obama meine Leitung im Trump Tower kurz vor dem Sieg anzapfen ließ", twitterte er. Die Kurznachricht wurde, wie US-Medien betonen, etwa gegen 5.30 Uhr (Ortszeit US-Ostküste) veröffentlicht.

Einen Beweis für seine Behauptung blieb Trump schuldig. Stattdessen warf er seinem Amtsvorgänger in einer Anspielung an die McCarthy-Ära der 1950er-Jahre vor, einen Präsidentschaftskandidaten ausgespäht zu haben. Dies sei "ein neuer Tiefpunkt". In einer weiteren Twitterbotschaft verglich er die Vorgänge mit der Watergate-Affäre aus den 1970er-Jahren, die zum Rücktritt des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon führte.

Rundumschlag am frühen Morgen

"Wie tief ist Präsident Obama gesunken, meine Telefone während des heiligen Wahlprozesses anzuzapfen. Böser (oder kranker) Typ!", twitterte Trump. Seitdem rätseln Beobachter, was genau den US-Präsidenten zu dieser neuerlichen Twitter-Tirade veranlasst haben könnte. Aus welcher Quelle Trump zu so früher Uhrzeit von dem angeblichen Lauschangriff erfahren haben will, verriet der US-Präsident nicht.

Vor zwei Tagen hatte jedoch eines der vielen rechtsgerichteten US-Talk-Radios berichtet, Obama stecke persönlich hinter Ermittlungen des FBI und verschiedener US-Geheimdienste, die angeblich im Umfeld Trumps nach etwaigen Russland-Verbindungen suchen sollten. Am Freitag griff das rechtspopulistische Portal "Breitbart News" die Berichte auf. Ob Trump am frühen Samstagmorgen aus dieser Quelle von der angeblichen Abhöraktion erfahren hatte, ist noch offen.

