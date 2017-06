Politik

Großalarm in London: Polizei nimmt zwölf Verdächtige fest

Noch ist nicht alles bekannt, was beim Anschlag in London passiert ist. Doch die Ermittlungen schreiten schnell voran. Beamte des Anti-Terror-Kommandos nehmen zwölf Verdächtige fest. Die Razzien im Stadtteil Barking dauern an.

Wenige Stunden nach dem Londoner Anschlag meldet Scotland Yard zwölf Festnahmen. Alle seien im Stadtteil Barking erfolgt. Die Hausdurchsuchungen würden fortgesetzt. Weitere Details nennen die Behörden bisher nicht, offenbar um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Augenzeugen hatten zuvor gegenüber dem Nachrichtensender Sky News berichtet, dass es sich bei einigen der Festgenommenen um Frauen handelt. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet dies.

Auf der London Bridge waren am Samstagabend Attentäter mit einem Transporter in eine Menschengruppe gefahren. Danach liefen sie zum nahe gelegenen Borough Market weiter. Dort griffen sie Menschen in Bars und Restaurants an. Bewaffnete Polizisten erschossen drei mutmaßliche Attentäter. Diese sind noch nicht identifiziert. Polizeichefin Cressida Dick verneinte bei einer Stellungnahme die Frage, ob sie bereits die Identität der Verdächtigen kenne.

Sky News hat eigenen Angaben zufolge drei Nachbarn ein Foto eines getöteten Terroristen gezeigt, alle drei haben demnach bestätigt, dass der Mann in ihrer Nachbarschaft lebte. Auch gegenüber dem "Guardian" bestätigten Anwohner die Identität des Mannes. Die Polizei hat bislang keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht.

Noch bekannte sich niemand zu dem Anschlag

Über die Hintergründe der Tat ist bislang wenig bekannt. Nach den Worten von Innenministerin Amber Rudd waren die Attentäter wahrscheinlich "radikale islamische Terroristen". Es müsse nun herausgefunden werden, wie sie sich genau radikalisiert hätten.

Premierministerin Theresa May kündigte einen deutlich härteren Kurs an - nicht nur gegen Terroristen, sondern auch gegen den radikalen Islam. "Jetzt reicht's", sagte die Regierungschefin. "Wir können und wir dürfen nicht so tun, als ob alles einfach so weitergehen könnte. Etwas muss sich ändern."

Derweil erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf sieben. Zuvor hatten die Rettungsdienste bereits mitgeteilt, dass einige der Dutzenden Verletzten noch in Lebensgefahr schwebten. Deshalb sei möglicherweise mit weiteren Todesopfern zu rechnen. Unter den knapp 50 Verletzten sollen sich vier Polizisten befinden, die schwer verwundet seien, berichtet die BBC. Darunter ist ein Polizist, der sich ausserhalb seines Dienstes gegen die Angreifer gestellt hat.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Jedoch verwies die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group darauf, dass Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag in ihren Foren und Chat-Kanälen feierten und den IS hinter der Tat vermuteten.

Am Donnerstag wählen die Briten ein neues Parlament. Wegen des Anschlags setzten fast alle Parteien ihren Wahlkampf aus, nur die rechtspopulistische Ukip-Partei schloss sich dem nicht an. International löste das Attentat Bestürzung aus. Trotz den Ereignissen von London sollte das geplante Benefizkonzert der US-Sängerin Ariana Grande für die Terroropfer von Manchester am Abend stattfinden. Neben dem Konzert mit riesigem Staraufgebot gebe es noch eine weitere größere Veranstaltung, die ebenfalls stattfinden werde. Für beide Ereignisse werde es zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen geben.

