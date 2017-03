Politik

Vermutetes Ziel ist Diskothek: Polizei prüft in Offenburg Anschlagsdrohung

Erneut beschäftigt eine "mögliche Anschlagsdrohung" die Polizei. Im baden-württembergischen Offenburg werden Diskotheken und öffentliche Verkehrsmittel verstärkt kontrolliert.

Die Polizei in Offenburg ist seit Samstagabend in einem Großeinsatz wegen einer "möglichen Anschlagsandrohung". Als mögliches Ziel stünde eine nicht näher benannte Diskothek in Offenburg im Raum, teilte die Polizei am Morgen mit.

Einzelheiten zur Art und Herkunft der Drohung wollte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht nennen. In einer Pressemitteilung hieß es lediglich, die Information über eine mögliche Anschlagsdrohung sei beim Führungs- und Lagezentrum eingegangen. Die Polizei habe ihre Präsenz in Offenburg mit Hilfe von Kräften aus verschiedenen Landesteilen stark erhöht. Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel, die nach Offenburg unterwegs waren, seien verstärkt kontrolliert worden. Der Großeinsatz der Polizei dauerte am Morgen noch an.

Ob es bei dem Einsatz einen Zusammenhang mit dem Einsatz in Essen und den darauf folgenden Durchsuchungen in Oberhausen gibt, ist unklar. Am Samstag war in Essen das Essener Einkaufszentrum "Limbecker Platz" nach konkreten Anschlagsdrohungen den ganzen Tag geschlossen geblieben.

Später wurde in Oberhausen eine Wohnung durchsucht, zwei Männer wurden festgenommen. Bei ihnen soll es sich nicht um direkt Tatverdächtige, sondern um Kontaktpersonen des mutmaßlichen Drahtziehers handeln. Bei ihm soll es sich um einen deutschen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) handeln, der von Syrien aus per Internet- Messenger mehrere Personen direkt kontaktierte und versuchte, sie für einen Angriff auf das Einkaufszentrum zu motivieren.

Quelle: n-tv.de