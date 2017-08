Politik

Einsatz südlich von Barcelona : Polizei verhindert weiteren Terroranschlag

Wenige Stunden nach dem tödlichen Attentat im Herzen von Barcelona können die Behörden einen weiteren Terroranschlag verhindern. In einem katalanischen Küstenort erschießen sie mehrere mutmaßliche Terroristen.

Nach dem Terroranschlag in Barcelona hat die Polizei in einem Küstenort in Katalonien mehrere mutmaßliche Attentäter getötet. In der Nacht zu Freitag seien Einheiten zu einem Einsatz in Cambrils rund 100 Kilometer südlich von Barcelona bei Tarragona ausgerückt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Man gehe davon aus, dass die Vorgänge mit einem Terroranschlag in Verbindung stünden. Anwohner wurden aufgerufen, zuhause zu bleiben.

Die Zeitung "Vanguardia" und der Sender RTVE sprachen von vier toten und einem verletzten Terroristen. Zunächst hatte "Vanguardia" von fünf Toten berichtet. Die Täter wollten demnach vermutlich einen Anschlag in Cambrils verüben. Sie hätten Sprengstoffgürtel getragen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. "Vanguardia" veröffentlichte derweilen ein Video, welches den Schusswechsel der Polizei mit den Attentätern zeigen soll.

Am Donnerstagnachmittag wurden bei einem Anschlag mit einem Lieferwagen auf dem Boulevard Las Ramblas in Barcelona mindestens 13 Menschen getötet, rund 100 wurden verletzt. In diesem Zusammenhang konnte die Polizei bereits zwei Verdächtige festnehmen. Bei den Männern soll es sich um einen Spanier und einen Marokkaner handeln, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Wagens ist weiterhin auf der Flucht. Die Täter hatten den Van nach dem Terrorakt auf der Flaniermeile Las Ramblas zurückgelassen und waren zunächst gemeinsam geflüchtet.

