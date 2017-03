Politik

Kundgebungen in ganz Deutschland: Pro-Europäer gehen auf die Straßen

Mindestens 20.000 Menschen sind es in Europa, mindestens 7000 allein in Deutschland: In vielen Städten gehen Menschen auf die Straße - für ein geeintes Europa. Gejubelt wird vor allem über das Wahlergebnis in den Niederlanden.

Beflügelt vom Ausgang der Wahl in den Niederlanden haben wieder Tausende Menschen in ganz Deutschland für ein geeintes Europa demonstriert. In Frankfurt/Main, wo die Bewegung "Pulse of Europe" Ende 2016 gegründet wurde, versammelten sich rund 3000 Menschen mit Luftballons und Europafahnen. In Berlin zählte die Polizei bei Wind und Regen rund 2000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von mindestens 4000. In Köln gingen rund 2500 Menschen auf die Straße.

Nach Angaben der Organisatoren nahmen zeitgleich in rund 50 europäischen Städten mindestens 20.000 Menschen an den Pro-Europa-Demonstrationen teil. Allein in Deutschland waren in 46 Städten Kundgebungen angemeldet worden. Vor dem Konzerthaus auf dem Berliner Gendarmenmarkt spielte der Klarinettist Giora Feidman die Europahymne.

Die Veranstalter in Berlin bekräftigten die Überparteilichkeit der Bewegung. Unter dem Jubel der Anwesenden begrüßten mehrere Redner das Ergebnis der Wahl in den Niederlanden in der vergangenen Woche, bei der die Wahlbeteiligung mehr als 80 Prozent betragen hatte. Der Rechtspopulist Geert Wilders wurde mit 20 Mandaten zweitstärkste Kraft, blieb aber deutlich hinter den eigenen Zielen zurück. Die Demonstranten ließen auch Luftballons in den Farben Bulgariens in die Luft steigen. Dort wird am 26. März ein neues Parlament gewählt.

Auch in Ostdeutschland gingen in mehreren Städten Hunderte Menschen auf die Straße. "Wir wollen, dass auch bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April der europafeindliche Populismus scheitert, so wie er vergangene Woche hoffentlich in den Niederlanden gescheitert ist", sagte Organisator Volker Gustedt zum Auftakt der dritten Kundgebung in Potsdam. Die Bewegung will sich bis zur Stichwahl in Frankreich am 7. Mai jeden Sonntag treffen.

Quelle: n-tv.de