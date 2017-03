Politik

Abschaffung von Obamacare in USA: Prognose: 24 Millionen weniger Versicherte

Die verpflichtende Krankenversicherung gilt als Meilenstein von Obamas Präsidentschaft. Nachfolger Trump will sie abschaffen. Einer Prognose des US-Kongresses zufolge blieben so Millionen Menschen ohne Schutz.

Durch die Gesundheitspläne der US-Republikaner werden nach Ansicht von Experten im nächsten Jahr in den USA rund 14 Millionen Menschen weniger krankenversichert sein als derzeit. Zu dieser Prognose kommt das unabhängige Budgetbüro des Kongresses (CBO) in einem Bericht, der in Washington veröffentlicht wurde. Bis 2026 könnten demnach rund 24 Millionen Menschen weniger versichert sein als unter dem derzeitigen System. Die Staatskasse würde in diesem Zeitraum um 337 Milliarden Dollar Ausgaben entlastet.

Die Mehrheitsfraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus hatte in der vergangenen Woche einen Entwurf für eine Reform der Reform vorgelegt, die einst Präsident Barack Obama zu seinem Markenzeichen gemacht hatte und die landläufig "Obamacare" genannt wird. Millionen Amerikaner sind auf diese Gesundheitsversorgung angewiesen.

Vor der Einführung gab es keine flächendeckende Vorsorge. Vor allem Geringverdienende, die mit der Variante Medicaid eine Art Grundversorgung erhalten, profitieren derzeit von der Politik. Viele Menschen halten die Beiträge allerdings für zu hoch.

Der Entwurf der Republikaner zu "Obamacare" sieht vor, wesentliche Teile der Reform abzuschaffen. Dazu soll auch die Versicherungspflicht gehören. An die Stelle des bisherigen Systems mit staatlichen Zuschüssen soll eine freiwillige Krankenversicherung treten, die mit altersabhängigen Steuernachlässen zwischen 2000 und 4000 US-Dollar begünstigt werden soll. Bleiben soll die Verpflichtung für Versicherer, Menschen unabhängig von ihren Vorerkrankungen aufzunehmen. Präsident Donald Trump unterstützt die Pläne.

Quelle: n-tv.de