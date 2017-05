Politik

Was verriet Trump Lawrow?: Putin bietet Notizen von strittigem Treffen an

US-Präsident Trump bekommt in der Affäre um gegenüber Russland ausgeplauderten Geheimdienstinformationen Unterstützung von überraschender Seite: Russlands Präsident Putin erklärt sich bereit, Notizen der umstrittenen Unterredung zu veröffentlichen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat angeboten, eine Mitschrift des Gesprächs von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zur Verfügung zu stellen. "Wenn die US-Regierung das für möglich hält, sind wir bereit, eine Mitschrift des Gesprächs zwischen Trump und Lawrow dem Senat und dem US-Kongress zur Verfügung zu stellen", sagte Putin. Zu der Kontroverse in den USA sagte Putin, dort entwickele sich "politische Schizophrenie".

Putin hatte zunächst von einer Tonaufnahme aus dem Weißen Haus gesprochen. Sein Berater Juri Uschakow stellte wenig später klar, dass es sich um eine schriftliche Aufzeichnung handele. "Es werden keine Tonaufnahmen gemacht." Die Mitschriften würden von einer Person angefertigt, "die speziell deswegen an Treffen teilnimmt".

Putin bestätigte zudem die bisherige russische Aussage, dass Trump bei der Unterredung im Weißen Haus in der vergangenen Woche keine geheimen Informationen preisgegeben habe. Trump wird vorgeworfen, bei dem Treffen sensible Informationen über die Terrormiliz Islamischer Staat weitergegeben zu haben, die ein befreundeter Dienst den USA geliefert hätte.

Einem Bericht der "Washington Post" zufolge soll Trump Lawrow heikle Details eines Anschlagsplans des IS verraten haben. Angeblich soll Israel die Informationen an Washington übermittelt haben.

Kritik kommt auch aus eigenen Reihen

Trump selbst bestreitet jegliches Fehlverhalten. Er habe Lawrow lediglich Fakten über Terrorismus und Flugsicherheit weitergegeben. Als Präsident habe er das "absolute Recht", Informationen mit Russland zu teilen, schrieb er bei Twitter.

In US-Medien wurde Trump unterstellt, mit den Informationen geprahlt zu haben. Dabei handelte es sich um die Gefahr von Anschlägen mit Hilfe von Laptops an Bord von Flugzeugen. Trumps Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster sagte, Trump habe in "keiner Weise" Quellen oder Geheimdienstmethoden kompromittiert. Man sei auch nicht besorgt, dass andere Geheimdienste die Zusammenarbeit mit den USA einstellen könnten. Die Informationen, die Trump geteilt habe, seien "völlig angemessen" gewesen.

In der Affäre wird Trump auch aus den Reihen der eigenen Republikanischen Partei kritisiert. Sie trifft den Präsidenten zu einer Zeit, in der er wegen des Streits um die Entlassung des Chef der Bundespolizei FBI, James Comey, unter Druck ist.

Quelle: n-tv.de