Politik

Demografischer Wandel: Rentner entscheiden Bundestagswahl

Politik wird für Ältere gemacht. Der Grund ist einfach: Rund ein Drittel aller Wahlberechtigten in Deutschland sei älter als 60 Jahre, so der Bundeswahlleiter. Während ihr Anteil zudem zulege, sinke der der Jüngeren.

Die Bundestagswahl wird nach Angaben des Bundeswahlleiters vor allem durch Menschen im Rentenalter entschieden. "Die älteren Wähler werden immer wahlentscheidender", sagte Dieter Sarreither den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Gut ein Drittel der Wahlberechtigten seien mindestens 60 Jahre alt - ein Plus von mehr als 7 Prozentpunkten im Vergleich zu 1980.

Mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten seien 70 oder älter. Der Anteil jüngerer Wähler habe in den letzten Jahrzehnten stetig abgenommen. "Stellten die unter 30-Jährigen 1980 noch gut 22 Prozent der Wahlberechtigten, sind es in diesem Jahr nur noch knapp 16 Prozent", so Sarreither.

Hinzu komme: Die Wahlbeteiligung älterer Wähler sei überdurchschnittlich hoch. Jüngere gingen dagegen "eher seltener zur Wahl".

Quelle: n-tv.de