Politik

"Anschlag auf die Demokratie": Schulz: Merkel lullt die Wähler ein

Abwarten und Aussitzen - das wirft SPD-Kanzlerkandidat Schulz CDU-Chefin Merkel vor. Die Kanzlerin würde sich vor Inhalten drücken, sagt er auf dem Programmparteitag der SPD. Zuvor gibt Altkanzler Schröder den Einpeitscher.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel in scharfen Worten vorgeworfen, sich vor Inhalten zu drücken und damit die Wähler einzulullen. Kanzleramt und CDU-Parteizentrale würden "systematisch die Debatte um die Zukunft des Landes verweigern", so der Chef der Sozialdemokraten beim SPD-Programmparteitag in Dortmund.

Die Union fördere sogar bewusst und mit Vorsatz, dass weniger Menschen wählen gingen, weil eine sinkende Wahlbeteiligung zulasten der anderen Parteien gehe, sagte Schulz weiter. "Dann nennt man das in Berliner Kreisen vielleicht asymmetrische Demobilisierung. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie", sagte Schulz. In vergangenen Jahren sei Merkel mit dieser Taktik, sich nicht zu äußern und nicht festzulegen, durchgekommen - doch "nicht mehr im Jahre 2017", so Schulz

Er sehe es als seine Herausforderung, "den Wandel zu gestalten und zugleich für Gerechtigkeit zu sorgen", sagte Schulz weiter. Es sei "die Mission" der SPD, "die Würde des Menschen in Zeiten gewaltiger Umbrüche zu sichern, Fortschritt zu gestalten, aber den Menschen immer in seinen Mittelpunkt zu stellen".

Zudem machte Schulz die Ehe für Schwule und Lesben zur Bedingung für jede Koalition nach der Bundestagswahl. "Ich werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem die Ehe für alle nicht verankert ist", sagte er. Familie sei nicht nur "Vater-Mutter-Kind", sondern da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernähmen. Dazu gehörten auch homosexuelle Paare.

Schröder heizt Delegierten ein

Zuvor hatte Altkanzler Gerhard Schröder seiner Partei Mut gemacht für den Bundestagswahlkampf und die Sozialdemokraten zum Kämpfen aufgerufen. "Nichts ist entschieden", versicherte der ehemalige SPD-Chef. "Es ist noch viel Zeit, um die Stimmung zu drehen." Nötig seien Disziplin, Geschlossenheit, aber auch Selbstbewusstsein.

Die SPD müsse bis zum Wahltag um jede Stimme kämpfen, sagte Schröder, der von 1998 bis 2005 im Kanzleramt saß. Die Partei müsse das Kanzleramt aber auch wollen. "Nur wer dieses Amt unbedingt will, wird es auch bekommen", mahnte er. Martin Schulz habe deutlich gemacht, dass er Kanzler werden wolle. Andere müssten das auch verinnerlichen. "Auf in den Kampf! Venceremos! (Wir werden siegen)", sagte Schröder zum Abschluss seiner Rede.

Juso-Chefin hat Merkel "satt"

Juso-Chefin Johanna Uekermann sagte, ihre Generation habe Kanzlerin Merkel "satt". Diese betreibe eine "ideenlose Politik". Der Machterhalt sei ihr wichtiger, als sich um die Zukunft des Landes zu kümmern. Die Arbeitsverträge von jungen Menschen seien viel zu oft befristet, Wohnungen in Großstädten wie Hamburg oder München könne sich nur noch jemand aus reichem Elternhaus leisten, so Uekermann. Deutschland brauche einen Bundeskanzler, "dem meine Generation nicht komplett egal ist."

SPD-Vize Manuela Schwesig schwor die Delegierten zum Auftakt des Parteitags auf einen ehrgeizigen Wahlkampf ein. "Wir geben heute den Startschuss für die Aufholjagd. Wir wollen stärkste Kraft werden und wir wollen, dass Martin Schulz der nächste sozialdemokratische Kanzler wird", rief sie den Zuhörern zu. Die Partei habe seit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten eine "Achterbahn der Gefühle" erlebt. "Wir stehen nach wie vor hundertprozentig hinter Martin Schulz."

Auf dem SPD-Parteitag soll das Programm der SPD für die Bundestagswahl beschlossen werden. Wegen des großen Andrangs begann der Parteitag mit knapp einer Stunde Verspätung. Laut Schwesig kamen 2000 Menschen mehr als die 5000 erwarteten Gäste in die Dortmunder Westfalenhalle.

