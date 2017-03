Politik

Vorgänger Gauck verabschiedet: Steinmeier als Bundespräsident vereidigt

In einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat ist Frank-Walter Steinmeier als neuer Bundespräsident vereidigt worden. Bereits am Sonntag hatte er sein Amt angetreten.

Frank-Walter Steinmeier wurde vor Bundestag und Bundesrat als 12. Präsident der Bundesrepublik Deutschland vereidigt. Er war am 12. Februar in der Bundesversammlung von einer parteiübergreifenden Mehrheit zum Nachfolger von Joachim Gauck gewählt worden. Der frühere Außenminister hatte sein neues Amt bereits am Sonntag angetreten.

Am Nachmittag wird die Bundeswehr Steinmeier mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue, seinem Berliner Amtssitz, begrüßen. Mit dabei sind Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Generalinspekteur Volker Wieker.

Steinmeier ist bereits seit Sonntag offiziell im Amt. Als neuer Chef des Präsidialamtes hat er Staatssekretär Stephan Steinlein und mehrere Spitzenbeamte aus dem Auswärtigen Amt mitgebracht. Sein Vorgänger Gauck hatte aus Altersgründen auf eine zweite fünfjährige Amtszeit verzichtet.

Bei seiner ersten Auslandsreise wird der neue Bundespräsident am 30. März Paris besuchen. Ein Antrittsbesuch beim Europäischen Parlament in Straßburg ist kurz danach geplant. Auch einen "frühen Besuch" in Warschau werde es geben, hieß es, ohne dass Einzelheiten genannt wurden. Steinmeiers Vorgänger Gauck hatte Polen als erstes Land besucht.

Quelle: n-tv.de