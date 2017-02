Politik

Anweisung an US-Schulen: Trump nimmt Schutz für Transgender zurück

Der ehemalige US-Präsident Obama führt in seiner Amtszeit die Freizügigkeit für Transgender in öffentlichen Schulen ein. Dagegen regt sich schon damals heftiger Widerstand. Trump gibt nun Anweisung, die Regelung seines Vorgängers zu ignorieren.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat die von Vorgänger Barack Obama geschaffene Freizügigkeit für Transgender-Menschen rückgängig gemacht. Mitarbeiter des Justiz- und des Bildungsministeriums informierten einem Bericht der "Washington Post" zufolge den Obersten Gerichtshof, dass öffentliche Schulen und Universitäten angewiesen würden, die alte Regelung zu ignorieren.

Die Regelung Obamas hatte es Transgendern freigestellt, welche Toiletten und Umkleideräumen sie etwa in Schulen und Universitäten benutzen. So konnten sich beispielsweise Transgender-Frauen auch dann in der Damen-Umkleide umziehen, wenn ihre operative Geschlechtsumwandlung noch nicht vollzogen war.

Traditionelle Werte "verletzt"

Kritiker hatten bemängelt, dies würde Männer unter einem Vorwand ermöglichen, in Damen-Toiletten einzudringen. Außerdem würden traditionelle Werte verletzt. Schon unter der Regierung Obama hatte es deswegen heftigen Widerstand gegen die Handlungsanleitung gegeben.

Gegen Obamas Weisung haben 13 der 50 Bundesstaaten geklagt. Sie ist von einem Bundesrichter ausgesetzt worden: Mit einem konkreten Fall will sich das Oberste Gericht ab März beschäftigen. In der anhängigen Klageschrift wurde die US-Regierung beschuldigt, mit ihrer Leitlinie amerikanische Schulen zu "Forschungsstätten für ein massives soziales Experiment" zu machen.

Transgender umfasst meist all jene, deren soziales Geschlecht nicht - oder nicht immer - mit dem biologischen identisch ist. Nicht jeder Transgender-Mensch möchte jedoch seinen Körper so verändern, wie es viele Transsexuelle wollen. Um die verschiedenen Gruppen zusammenzufassen, wird manchmal als Oberbegriff einfach die Vorsilbe mit einem Stern verwendet: Trans*. Das soll Offenheit signalisieren und auf die Vielfalt von Selbstbildern hinweisen, die im Laufe eines Lebens wechseln können. Manche reden hier von transgeschlechtlichen Menschen.

