Politik

Neue Drohungen an Nordkorea: Trump rät Kim, sich zusammenzureißen

Rhetorisch stehen sich Kim Jong Un und Donald Trump in Nichts nach. Nachdem Nordkorea seine "Feuer und Zorn"-Drohung als "Unsinn" bezeichnet, legt der US-Präsident noch einmal nach und warnt vor kaum vorstellbaren Schwierigkeiten.

US-Präsident Donald Trump hat neue Drohungen in Richtung der nordkoreanischen Führung geschickt. Auf seiner Golfanlage in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey erklärte er vor Reportern, dass seine "Feuer und Zorn"-Äußerung vielleicht nicht deutlich genug gewesen sei. Nordkorea solle sich lieber zusammenreißen, andernfalls gäbe es Schwierigkeiten, wie sie nur wenige Länder erlebt hätten, drohte Trump. Er wisse das Militär zu 100 Prozent hinter sich.

Trump fügte aber auch hinzu, dass die USA jederzeit Verhandlungen erwägen müssten. Es sei an der Zeit, dass jemand "für die Menschen in diesem Land eintritt und auch für die Menschen in anderen Ländern".

Trump hatte am Dienstag gesagt, er werde im Atomstreit mit "Feuer und Zorn" auf nordkoreanische Provokationen reagieren, "wie es die Welt noch nicht gesehen hat". Nordkorea bezeichnete diese Äußerung als "einen Haufen Unsinn". Ein fundierter Dialog sei mit dem US-Präsidenten nicht möglich, nur "absolute Gewalt" funktioniere bei ihm, hieß es in einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Weiterhin drohte Nordkorea mit dem Raketenbeschuss der US-Pazifikinsel Guam. Bis Mitte August solle der Einsatzplan stehen, um vier Mittelstreckenraketen vom Typ Hwasong-12 auf Guam abzufeuern, berichteten staatliche Medien. Der Plan werde Staatschef Kim Jong Un vorgelegt, der dann über das weitere Vorgehen entscheiden werde. Auf der Insel im Westpazifik sind rund 6000 US-Soldaten stationiert.

Quelle: n-tv.de