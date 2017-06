Politik

Dieses "Time"-Magazin gab es nie: Trump schmückt Golfklubs mit "Fake Cover"

Kritiker werfen US-Präsident Trump einen Hang zum Narzissmus vor. Befeuert wird diese Sichtweise nun durch die Enthüllung eines Reporters. Der entdeckt in Trumps Golfklub ein gerahmtes Cover des "Time"-Magazins - das hat es aber so nie gegeben.

US-Präsident Donald Trump wird nicht müde, Medien die Verbreitung falscher Nachrichten vorzuwerfen. Nun hat ein Journalist enthüllt, dass sich Trump in seinen Golfklubs mit einem gefälschten Titelbild des "Time"-Magazins schmückt.

Das gerahmte Bild zeigt ihn mit verschränkten Armen in die Kamera blickend. Die Schlagzeile dazu lautet, in Anlehnung an seine TV-Show "The Apprentice" (übersetzt "Der Lehrling"): "The Apprentice ist ein riesen TV-Erfolg!". Datiert ist das Cover auf den 1. März – eine solche Ausgabe hat es allerdings nie gegeben. Tatsächlich zierte in diesem Monat Schauspielerin Kate Winslet das Titelbild. Trump selbst schaffte es zwar tatsächlich als "Person des Jahres" aufs "Time"-Cover, allerdings erst sieben Jahre später, nachdem er zum US-Präsident gewählt worden war.

Wie die "Washington Post" berichtet, hängt die Fotomontage in mindestens vier der 17 Golfklubs des US-Präsidenten. Ein Sprecher des Verlags Time Inc., in dem das Nachrichtenmagazin erscheint, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, die Trump Organization sei darum gebeten worden, alle gefälschten Titel zu entfernen. Weder die Organisation, noch das Weiße Haus wollten den Bericht auf Anfrage kommentieren.

Ein Reporter der hatte das gefälschte Titelbild in einem von Trumps Golfklubs entdeckt. Bei näherem Hinsehen offenbaren sich auch gestalterische Abweichungen im Vergleich zum Original. So ist beispielsweise der typische rote Rahmen um das Titelbild der Trump-Version deutlich dünner. Ein Twitter-User prüfte zudem, ob wenigstens der unten rechts abgebildete Barcode auf dem gefälschten Bild echt sei. Wie sich herausstellte, gab es den tatsächlich – er soll allerdings von der Verpackung einer Karaoke-Software stammen.

Seit Beginn seiner Amtszeit versucht der US-Präsident, große Medien wie CNN oder die "New York Times" in Misskredit zu bringen, indem er ihnen die Verbreitung von "Fake news" vorwirft. "Oh mein Gott", kommentierte nun ein Reporter der "Washington Post" in gespielter Aufregung auf Twitter: "Die 'Fake News' kommen direkt aus Trumps Golfklub."

Quelle: n-tv.de