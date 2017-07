Politik

Zunächst für Südwesten Syriens: USA und Russland verabreden Waffenruhe

Russland kann als einzige Weltmacht direkt Einfluss auf das Regime in Syrien nehmen. Beim G20-Gipfel teilen Präsident Putin und US-Präsident Trump überraschend mit, dass in einer Region Syriens die Waffen schweigen sollen. Die Verabredung fiel jedoch bereits im Vorfeld.

Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben bei ihrem Treffen am Rande des G20-Gipfels über einen Waffenstillstand für den Südwesten Syriens gesprochen. Eine Verständigung darauf soll es bereits bei einem bilateralen Treffen von Vertretern der beiden Staaten in der jordanischen Hauptstadt Amman gegeben haben, teilte Russlands Außenminister Sergej Lawrow mit. Die Waffenruhe solle am Sonntag beginnen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson in Hamburg. Die beiden Außenminister nehmen ebenfalls an dem Treffen der 20 mächtigsten Staats- und Regierungschefs teil.

Russland ist gemeinsam mit dem Iran der wichtigste Unterstützer des syrischen Regimes um Präsident Baschar al-Assad. Die nationale Armee hatte am Montag bereits einseitig eine Waffenrufe für den Süden des Landes ausgerufen, die zunächst bis Donnerstag gelten sollte. Anfang dieser Woche hatten unter Vermittlung Russlands und Irans Friedensgespräche für Syrien im kasachischen Astana stattgefunden.

US-Außenminister Tillerson sagte, die Region im Südwesten Syriens sei sehr wichtig. "Es ist unser erster Erfolg", sagte Tillerson. Er hoffe, dass dies fortgesetzt werden könne in anderne Regionen Syriens.Hinsichtlich von Syriens Präsident Baschar al-Assad habe sich die US-Haltung nicht geändert. "Wir sehen keinen Platz für die Familie Assad in der politischen Zukunft Syriens", sagte Tillerson. Es sei jedoch noch nicht entschieden, wie eine Machtübergabe und ein Abdanken Assads gestaltet werden könne.

Frühere vereinbarte Waffenruhen für das Bürgerkriegsland sind immer wieder gebrochen worden. Seit Jahresbeginn gilt offiziell eine Waffenruhe, die von Russland, der Türkei und dem Iran garantiert wird. Auch sind sogenannte Deeskalationszonen eingerichtet worden, in die sich Zivilisten flüchten können.

Quelle: n-tv.de