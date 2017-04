Politik

Abwurf über Afghanistan: USA zünden "Mutter aller Bomben"

Luftschlag in Afghanistan: Das US-Militär setzt im Kampf gegen IS-Anhänger seine schwerste nicht-nukleare Bombe ein. Erstmals überhaupt sei eine Bombe vom Typ "GBU-43/B" unter Gefechtsbedingungen abgeworfen worden, berichtet CNN.

Das US-Militär greift im Kampf gegen IS-Dschihadisten zu einer monströsen Waffe: Im Osten Afghanistans haben Spezialeinsatzkräfte der US-Luftwaffe Medienberichten zufolge gegen 7.00 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ) eine Bombe vom Typ "GBU-43/B" abgeworfen, die über enorme Sprengkraft verfügen soll.

Erstmals überhaupt sei damit die schwerste nicht-nukleare Bombe aus US-Beständen unter Gefechtsbedingungen zum Einsatz gekommen, berichtete CNN. Der Sender berief sich auf Informanten im US-Militär, die den Einsatz unabhängig voneinander bestätigt hätten.

Einsatz im Grenzgebiet

Ziel des Luftschlags waren demnach nicht Taliban, sondern Anhänger des "Islamischen Staates" (IS) im Osten des Landes. Die IS-Kämpfer hätten sich dort in unterirdische Tunnelbauten zurückgezogen. Die Abwurfstelle liegt im Distrikt Achin in der Provinz Nangarhar östlich der afghanischen Hauptstadt Kabul. Das Einsatzgebiet liegt unweit der pakistanischen Grenze.

Dort soll es am vergangenen Wochenende zu einem Gefecht gekommen sein, bei dem ein US-Soldat im Einsatz gegen die Dschihadisten getötet wurde. Von Achin bis zur Provinzhauptstadt Dschalalabad sind es nicht viel mehr als 40 Kilometer Luftlinie. Berichte über etwaige Opfer am Boden lagen zunächst nicht vor. Das US-Militär warte noch die Auswertung von Luftaufnahmen aus der Region ab, hieß es.

Angeordnet worden sei der Einsatz der größten konventionellen US-Bombe nicht vom US-Präsidenten Donald Trump, sondern von US-General John Nicholson, hieß es bei CNN weiter. Nicholson ist derzeit Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Afghanistan. Abgeworfen wurde die riesige Bombe von einer speziell umgebauten Frachtmaschine vom Typ C-130 "Hercules".

Tödliche Druckwelle

Bei der eingesetzten Bombe handelt es sich um einen knapp zehn Meter langen und rund 9,5 Tonnen schweren Sprengkörper, der GPS-gesteuert ins Ziel gelenkt werden kann. Entwickelt wurde die Waffe während des Irak-Krieges.

Bei der Detonation entsteht durch die Zündung eines hochexplosiven Brennstoff/Luft-Gemischs eine gewaltige Druckwelle, die für Menschen in weitem Umkreis tödlich ist. Die Schockwelle ist nach Angaben des US-Militärs auch geeignet, geschützte Stellungen wie etwa Bunker zu zerstören, Truppenansammlungen zu vernichten oder unterirdische Stollenanlagen einzudrücken.

In Fachkreisen ist der Bombentyp auch unter dem Kürzel MOAB bekannt. Offiziell steht die Abkürzung für "Massive Ordnance Air Blast" (deutsch etwa: Massive Druckwellenwaffe). Umgangssprachlich wurde daraus der Spitzname "Mother Of All Bombs" ("Mutter aller Bomben") abgeleitet. Experten vergleichen die Sprengkraft mit der Wirkung von etwa elf Tonnen herkömmlichen TNTs.

Quelle: n-tv.de