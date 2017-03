Politik

Täter, Opfer, Motiv, Mitwisser: Was wir über den Anschlag in London wissen

Nizza, Berlin und jetzt London: Beim Terroranschlag am britischen Parlament unweit vom Big Ben hat ein Mann mit einem Fahrzeug und später mit einem Messer mindestens vier Menschen getötet und rund 40 weitere zum Teil schwer verletzt. Der Angreifer wurde erschossen, nachdem er einen Polizisten niedergestochen hatte.

Was wissen wir über den Täter?

Scotland Yard geht von einem Täter aus, der "vom internationalen Terrorismus inspiriert wurde". Die Polizei hat bisher keinen Namen genannt, auch wenn sie nach Angaben eines Sprechers zu wissen meint, wer der Täter ist. Auch zur Nationalität des Attentäters machte sie bislang keine Angaben. Fraglich ist, ob der Mann den Behörden bereits einschlägig bekannt war. Für den Anschlag benutzte der Angreifer ein Auto, einen grauen Hyundai. Bewaffnet war er laut Scotland Yard mit "zwei langen Messern".

Gibt es mögliche Mittäter?

Scotland Yard vermutet, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt hat, schließt aber Mitwisser oder Mittäter nicht aus. Hunderte Ermittler sind im Einsatz, die sich auf das Motiv, die Vorbereitungen und mögliche Komplizen des Mannes fokussierten. Am Morgen nahm Scotland Yard sieben Verdächtige an sechs verschiedenen Orten fest.

Was wissen wir über die Tat?

Mittwochnachmittag, gegen 14.40 Uhr: Der Angreifer lenkt auf der Westminster-Brücke seinen Geländewagen vom Typ Hyundai Tucson auf den Gehweg, auf dem zahlreiche Touristen flanieren. Er erfasst mehrere Menschen. Nachdem er in den Zaun des Parlamentsgebäudes gekracht ist, springt der Fahrer aus dem Auto und dringt auf das Gelände des Parlaments vor. Dort sticht er einen unbewaffneten Polizisten nieder. Anschließend wird er von einem anderen Beamten erschossen.

Was wissen wir über die Opfer?

Es gibt vier Tote, darunter der Täter, und insgesamt rund 40 Verletzte. In früheren Meldungen war von fünf Toten die Rede. Die britische Polizei korrigierte ihre Angaben mittlerweile. Die Todesopfer sind zwei Passanten sowie der niedergestochene Polizist – laut Scotland Yard "ein 48-jähriger Ehemann und Vater". Der Staatssekretär des Außenministeriums, Tobias Ellwood, hatte noch verzweifelt versucht, durch Mund-zu-Mund-Beatmung das Leben des Polizisten zu retten. Ellwood hatte Medienberichten zufolge seinen Bruder bei einem Bombenanschlag auf Bali verloren.

Zu den Verletzten zählen vier Mitglieder einer Studentengruppe der englischen Universität von Edge Hill in Lancashire und drei französische Schulkinder. Auch fünf Touristen aus Südkorea sowie zwei Besucher aus Rumänien wurden verletzt. Eine Frau, die bei dem Angriff von der Brücke in die Themse gefallen war, fanden Rettungskräfte stark blutend im Wasser. Zudem sind zwei weitere Polizisten schwer verletzt. Bislang ist nicht klar, ob auch Deutsche unter den Opfern sind.

Was wissen wir über das Motiv?

Der Angriff wird von Scotland Yard als Terrorattacke behandelt. Nach Einschätzung des Terrorismusexperten Peter Neumann deutet alles auf einen islamistischen Hintergrund hin. Die Polizei spricht aber bislang nur davon, dass der Täter vom "internationalen Terrorismus inspiriert wurde". Ob der Attentäter eine Verbindung zu internationalen Terrororganisationen wie dem "Islamischen Staat" hatte, ist völlig offen. "Dieser Anschlag passt genau in das Muster der Anschläge, die wir gesehen haben von Nizza und Berlin. Das ist genau die Art von Anschlag, die der IS promoted und anstiften will", sagt Neumann.

Bilderserie Attacke vor dem Parlament Anschlag erschüttert London

Quelle: n-tv.de