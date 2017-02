Politik

Kein Zugang zum Pressebriefing: Weißes Haus sperrt etliche Medien aus

Das gestörte Verhältnis von US-Präsident Trump zu den Medien erreicht eine neue Eskalationsstufe: Das Weiße Haus sperrt namhafte Häuser wie "CNN", die "New York Times" oder die "LA Times" aus. Das rechte Portal Breitbart darf dabei sein.

Das Weiße Haus hat namhaften Medien den Zugang zum täglichen Pressebriefing verwehrt. Unter den ausgeschlossenen Medien befinden sich "CNN", die "New York Times", die "Los Angeles Times" und das Nachrichtenportal "Politico", wie US-Medien berichten. Das rechte Portal "Breitbart News" und die konservativen Medien "Washington Post" und "One America News Network" erhielten Einlass. Auch die Sender "Fox News", "NBC", "ABC" und "CBS" durften teilnehmen.

Die Nachrichtenagentur "Associated Press" und das "Time Magazine" boykottierten die Sitzung in Folge der Entscheidung. Die "White House Correspondents' Association" (WHCA), ein Zusammenschluss von Journalisten, verurteilte die Maßnahme des Weißen Hauses. "Die WHCA protestiert mit Nachdruck dagegen, wie vom Weißen Haus mit dem heutigen Treffen umgegangen wird", hieß es.

Der Chefredakteur der "New York Times" sagte dazu: "Während der langen Zeit, in der wir über verschiedene Regierungen verschiedener Parteien berichtet haben, ist so etwas wie das noch nie passiert". Das Weiße Haus ließ die Entscheidung zunächst unkommentiert.

Das Pressebriefing im Weißen Haus gilt als weniger formal als die Frage-und-Antwort-Treffen, die auch im Fernsehen übertragen werden. Das auch als "Gaggle" bezeichnete Treffen wird vom Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, geleitet.

Quelle: n-tv.de