Reise

Gegen Mallorcas Partyimage: Aktion gegen Arenals Sauftouristen geplant

Auf Mallorca gehen die Behörden immer stärken gegen Partytouristen vor. Sie sollen das Image nicht mehr nach unten ziehen. Für den Sommer plant die Polizei auch in Arenal Aktionen, um Sauf-Urlauber das Fürchten zu lehren.

Mallorca ist die beliebteste Insel der Deutschen - und es kommen auch einige Gäste, die bei vielen unerwünscht sind: Sauf- und Partyurlauber. Besonders beliebt sind Orte wie der Ballermann 6 in Arenal. In den vergangenen Monaten versuchen die Inselbehörden allerdings, der enthemmten Party am Strand ein Ende zu setzen.

Mehr und mehr Verbote wurde angekündigt, Hinweisschilder aufgestellt und Strandabschnitte kontrolliert. Laut der "Mallorca Zeitung" werden im Sommer auch in Llucmajor Aktionen von Polizei und Guardia Civil stattfinden. Von zwei bis drei größeren Aktionen ist die Rede.

Der Kampf gegen den großen Exzess

Mit einem neuen Regelwerk sollen ab dem 1. Juni auch Geldbußen verhängt werden, wenn Alkohol auf offenen Straße konsumiert wird und Saufgelage stattfinden. Auch fliegende Händler seien dann betroffen. Die Geldstrafen würden möglicherweise bis zu 3000 Euro betragen. Noch ist das Regelwerk nicht verabschiedet.

Am Strandabschnitt nahe des Balneario 6 wurde extra ein neuer Strandkiosk namens "Beach Club Six" gebaut, der alte ist Geschichte. Alles soll etwas edler und aufgewertet werden. Auch 15 andere Strandkioske wurden bereits verändert. Ob das auch funktioniert? Mallorca ist bei vielen Kegelclubs, Fußballvereinen und Männer- wie Frauenrunden ein äußerst beliebter Ort für den großen Exzess. Ob sich die lärmenden Partyurlauber wirklich abhalten lassen, ist fraglich. Doch Mallorcas Behörden haben die Nase voll von grölenden Touristen, die sich nicht benehmen können.

Bilderserie Keine Spur vom Ballermann Das andere Mallorca

Quelle: n-tv.de