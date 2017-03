Reise

Euphorie statt Meckerei: Der Elphi-Hype steckt ganz Hamburg an

Von Sonja Gurris

Die Elbphilharmonie ist Hamburgs absoluter Besuchermagnet. In den ersten Wochen seit der Eröffnung besuchten schon mehr als eine Million Menschen den öffentlichen Teil des neuen Gebäudes. Doch die "Elphi" ist weit mehr als das Konzerthaus. Ein Besuch.

Die jahrelange Meckerei über die hohen Kosten der Elbphilharmonie scheint fast vergessen. War da irgendwas? Nein ... das war einmal. Nun wollen scheinbar fast alle Hamburger und Besucher aus aller Herren Länder das einprägsame Bauwerk mit der geschwungenen Welle direkt am Elbufer sehen.

Eine prachtvolle Glasfassade auf dem alten Kaispeicher ist nun das große Wahrzeichen der Hamburger. Wo früher Kaffee und Kakao gelagert wurde, strömt heute Musik durchs Haus - natürlich nicht überall - sondern nur in den vorgesehenen Konzertsälen. Der Hype um die Elbphilharmonie ist absolut riesig, wie ein Besuch vor Ort zeigt.

Selbst an einem Donnerstagabend - bei standesgemäßen Hamburger Schietwetter - ist das nicht anders. Regen und schlechte Sicht hält hier niemanden ab. Jeder will die "Elphi", wie das Haus liebvoll genannt wird, erklimmen. Thomas Kaiser führt regelmäßig Gruppen durch das Gebäude. Auch ohne Karte für ein Klangerlebnis in der "Elphi" können Besucher die neue Attraktion der Hansestadt entdecken. Sie können die Plaza sehen - sie ist der öffentliche Bereich der Elbphilharmonie. Wer sich in das imposante Gebäude aufmacht, betritt zunächst die endlos erscheinende Rolltreppe, die eine kleine Krümmung hat. Die Einfahrt in den weißen, hell-beleuchteten Tunnel ist an sich schon ein Erlebnis.

Die zwei "Elphis"

Viele sprechen vom Konzerthaus, wenn sie den Begriff "Elbphilharmonie" verwenden. Tatsächlich ist das Konzerthaus ein Teil, das Herz, des Gebäudes. Doch auch die Plaza hat für Hamburger und Reisende aus aller Welt ihren Reiz. Eine rundum begehbare Ebene ist der öffentliche Bereich mit einem Stehcafé, einem Shop und weiteren Bereichen.

Das gesamte Gebäude hat eine 120.000 Quadratmeter große Fläche. "Das Haus ist so groß, das ist noch gar nicht alles fertig. Es wird erst nach und nach eröffnet", erklärt Tourguide Thomas Kaiser. Das Westin-Hotel mit 244 Zimmern und Suiten und die Plaza wurden im November eröffnet, das Konzerthaus im Januar. Seit Februar gibt es die offiziellen Hausführungen. In Zukunft werden auch noch Backstage-Touren dazukommen. Ende des Jahres werden dann auch die verkauften Wohnungen in der Elbphilharmonie eröffnet.

Die "Elphi" soll kein Elfenbeinturm sein - sondern ein Gebäude für alle, das wird bei der Führung durch die neue Touristenattraktion deutlich. Deshalb wurden auch Konzertkarten an Hamburger verlost. Teilweise soll es auch sehr günstige Karten geben, um die Bürger "reinschnuppern" zu lassen.

Auch Thomas Kaiser ist davon begeistert: "Es ist ein Glücksfall für die Stadt. Ich habe auch jahrelang Baustellenführungen gemacht. Und schon beim ersten Computerbild habe ich 'wow' gedacht. Es ist ein Riesengewinn - und das merkt man auch an den Leuten, die hierher kommen. Die häufigsten Kommentare sind 'okay, es ist teuer, aber es ist dafür auch toll geworden' ".

Alle wollen in die Konzertsäle

Ob Hamburger, Kunst- und Kulturfans aus Deutschland oder Übersee: Sie alle wollen Tickets für ein Konzert in der nagelneuen Elbphilharmonie. Doch diese Karten waren schon Monate vor der Eröffnung des Konzertsaals im Januar 2017 ausverkauft - für die gesamte erste Spielzeit. Selbst Hausführungen sind über Monate nicht zu bekommen. Der Elphi-Hype ist wohl größer, als es die Stadt Hamburg und die Organisatoren dachten. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht der große Saal mit Weinbergarchitektur und 2100 Sitzplätzen. Er hat die berühmten individuell gearbeiteten Platten, die "weiße Haut". Der kleine Saal fasst maximal 520 Plätze, hat aber eine große Flexibilität.

Die gekrümmte Rolltreppe, die große, wellenförmige Fassade (vier Lagen Glas) und der große Konzertsaal ("weiße Haut") sind die großen Innovationen des gesamten Gebäudes. Die Elbphilharmonie ist mehr als nur ein Konzerthaus - viele Hamburger und Touristen haben das schon begriffen. Viele Millionen Besucher werden sich diesen Sightseeing-Hotspot nicht entgegen lassen. Irgendwann gibt es sicher auch wieder Konzerttickets zu ergattern. Da hilft wohl nur abwarten und norddeutschen Tee trinken. Wer geduldig beleibt, wird dann auch mit einem besonderen Klangerlebnis belohnt werden. Bis dahin lohnt sich allerdings auch der tolle Ausblick von der Plaza.

Weitere Informationen zum Ticketservice und den Hausführungen finden Sie hier.

*Dieser Artikel ist im Rahmen einer Pressereise entstanden.

