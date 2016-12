Reise

Preischeck Städtereise: Silvester zahlen Hotelgäste ordentlich drauf

Den Jahreswechsel in einer anderen Stadt zu verbringen ist für viele eine tolle Gelegenheit, um Feiern und Sightseeing miteinander zu verbinden. Wer über Silvester aber einen Kurztrip machen will, muss für seine Hotelübernachtung tief in die Tasche greifen.

Ein Kurztrip ist zu jeder Jahreszeit eine gute Idee. Ob Kultur, Shopping oder Party - Touristen können auch zum Jahreswechsel ein tolles Programm erleben. Doch gerade dann liegen auch die Preise für Hotelzimmer deutlich höher, da die Nachfrage in vielen Metropolen besonders groß ist.

Von Stadt zu Stadt variieren die Preise für Hotelübernachtungen an Silvester allerdings sehr deutlich. Eins haben sie aber beinahe alle gemeinsam: Zu Silvester muss der Besucher tiefer in die Tasche greifen. In einer Untersuchung hat sich das Vergleichsportal "Check24" 15 bei Deutschen sehr beliebte Reiseziele angeschaut und die Hotelpreise überprüft. Demnach steigen die Preise an Silvester im Schnitt um 36 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis im Dezember.

Klassiker besonders begehrt - und teurer

Besonders teuer sind die Hotels in Amsterdam und Prag. Für eine Übernachtung zum Jahreswechsel zahlen Urlauber in diesen beiden Städten 341 beziehungsweise 327 Euro. In Prag ist das beinahe eine Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem normalen Preis im Dezember.

Auch in Deutschland müssen Reisende zum Jahreswechsel geringfügig mehr zahlen. So zahlen Hotelgäste in Leipzig 114 statt 98 Euro pro Nacht. Auch wer in Hamburg, Berlin oder München feiert, sollte mit höheren Zuschlägen rechnen. Doch im europäischen Ausland geht es auch anders: Wer nach Stockholm fliegt, kommt ganz ohne Preiserhöhung durch. Selbst zu Silvester erhöhen die Hotels in der schwedischen Hauptstadt ihre Preise nicht. Allerdings ist Schweden auch kein Land, in dem man insgesamt günstig einen Städtetrip machen kann.

Günstig ist es für Reisende dagegen in Bangkok. In der thailändischen Hauptstadt kostet die Silvester-Übernachtung rund 61 Euro. Im Allgemeinen ist aber das Preisniveau mit circa 49 Euro in dem südostasiatischen Land vergleichsweise gering.

Quelle: n-tv.de