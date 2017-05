Wirtschaft

211.000 neue Jobs: Arbeitslosigkeit in USA sinkt rapide ab

Jobs, Jobs, Jobs – das hat US-Präsident Trump seinen Wählern versprochen. Und nun brummt der Arbeitsmarkt tatsächlich. Die Arbeitslosenquote sinkt im April so tief wie seit Jahren nicht mehr.

Die Arbeitslosigkeit in den USA ist im April auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte, waren im vergangenen Monat 7,1 Millionen Menschen ohne Job. Die Quote fiel um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum März auf 4,4 Prozent und war damit so niedrig wie seit Mai 2007 nicht mehr.

Im April entstanden dem Ministerium zufolge in der weltgrößten Volkswirtschaft 211.000 neue Jobs - im März waren es nur 79.000 neue Arbeitsplätze. Am häufigsten stellten die Hotel- und Freizeitbranche sowie der Gesundheitssektor ein. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen von Experten: Sie hatten für April mit 180.000 Neueinstellungen und einer leicht erhöhten Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent gerechnet. Bereits unter der Regierung von Trumps Vorgänger Obama waren jeden Monat zahlreiche Jobs entstanden.

Die Ergebnisse stützen die Einschätzung der US-Notenbank Fed, die am Donnerstag erklärt hatte, das schwache Wirtschaftswachstum des ersten Quartals sei nur vorübergehend. Indes gibt es weiterhin ein starkes Ungleichgewicht zwischen Schwarzen und Weißen: Während die Arbeitslosenquote unter Schwarzen zuletzt bei 7,9 Prozent lag, waren nur 3,8 Prozent der Weißen ohne Job.

US-Präsident Donald Trump war mit dem Versprechen angetreten, der US-Wirtschaft neuen Schwung zu verleihen und binnen zehn Jahren 25 Millionen Jobs zu schaffen. Außerdem will er für ein jährliches Wirtschaftswachstum von möglichst vier Prozent sorgen. Ökonomen halten diese Ziele allerdings für unrealistisch. Trump hatte kürzlich Pläne für eine Steuerreform vorgestellt, die eine radikale Senkung der Unternehmenssteuern auf 15 Prozent vorsieht.

