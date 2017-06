Wirtschaft

IWF will sich doch beteiligen: Athen erhält frische Milliardenkredite

Es ist ein wichtiger Schritt für das von Schulden geplagte Griechenland: Die Geldgeber aus den Euroländern stimmen frischen Krediten in Höhe von 8,5 Milliarden Euro zu, heißt es aus Kreisen. Zudem darf sich Athen Hoffnungen auf Hilfen anderer Art machen.

Griechenland soll von den Euro-Geldgebern 8,5 Milliarden Euro aus dem laufenden Hilfsprogramm erhalten. Die Euro-Finanzminister hätten sich bei ihrem Treffen in Luxemburg auf diese Summe geeinigt, sagte ein Vertreter der Eurozone. Details sollten am Abend auf einer Pressekonferenz in Luxemburg erläutert werden.

Seit Monaten ringt Griechenland mit seinen Gläubigern um die Auszahlung der nächsten Tranche aus dem seit 2015 laufenden Rettungsprogramm. Griechenland will mit dem Geld auch Kredite zurückzahlen, die im Juli fällig werden.

Zudem hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, eine Beteiligung an der Rettung des hoch verschuldeten Landes in Aussicht gestellt. Sie habe die Absicht, dem IWF-Führungsgremium ein neues Griechenland-Programm zu empfehlen, hieß es in einer Erklärung Lagardes. Vor Journalisten nannte sie als Volumen für das Programm zwei Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro).

Die Beteiligung des IWF am dritten Rettungspaket war zuletzt einer der Streitpunkte, der die Verhandlungen verzögert hatte. Bisher wollte sich der Währungsfonds nicht beteiligen. Insbesondere Deutschland hatte aber auf die Teilnahme des Währungsfonds an der Griechenland-Rettung gedrungen.

Schuldenerleichterung für Athen erwogen

Nun sprach Lagarde sprach von einem "bedeutendem Fortschritt" bei den Reformen der griechischen Regierung, die Voraussetzung für weitere Auszahlungen aus dem europäischen Hilfsprogramm sind. Gleichzeitig gebe es einen "Fortschritt" in der Frage von Schuldenerleichterungen, "auch wenn es weitere Diskussionen über den Umfang und die Art der Maßnahmen geben muss, die von Griechenlands Kreditgebern gewährt werden sollen".

Den Angaben des Eurozonen-Vertreters zufolge wird als Teil möglicher Schuldenerleichterungen zum Ende des Hilfsprogramms 2018 erwogen, Griechenland einen Aufschub bei der Rückzahlung weiterer Kredite von 15 Jahren zu gewähren. Eine Entscheidung darüber sei aber nicht getroffen worden.

Griechenland und der IWF dringen seit Längerem auf Schuldenerleichterungen. Der Währungsfonds hält die griechische Schuldenlast für zu stark und pochte stets auf weitere Erleichterungen für Athen. Vor dem Treffen der Eurogruppe hatte zudem Griechenlands Präsident Prokopis Pavlopoulos den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble dazu aufgerufen, Schuldenerleichterungen nicht weiter zu blockieren.

Quelle: n-tv.de