Wirtschaft

Dubiosen Geschäften auf der Spur: BKA kauft "Panama Papers" für Millionen

Die Enthüllungsdokumente "Panama Papers" sollen dem Bundeskriminalamt beim Kampf gegen das organisierte Verbrechen helfen. Auch Steuersünder sind das Ziel. Laut Regierungskreisen kauft die Behörde die Daten für fünf Millionen Euro.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat die im vergangenen Jahr veröffentlichen "Panama Papers" mit Informationen über dubiose Geschäfte mit Briefkastenfirmen gekauft. Das bestätigten Regierungskreise in Berlin. Für den Erwerb seien fünf Millionen Euro ausgegeben worden.

Der Datensatz werde auch genutzt, um möglichen Steuerbetrügern aus Deutschland auf die Spur zu kommen. Bei dem Datenkauf soll es zudem um Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität gehen. Zuvor hatten "Spiegel" und "Bild" darüber berichtet.

Vor mehr als einem Jahr hatte ein internationales Netzwerk mehrerer Medien mit den "Panama Papers" Geschäfte in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt. Berichtet wurde von zehntausenden Briefkastenfirmen, in denen Prominente aus aller Welt ihr Vermögen geparkt haben sollen. Möglich geworden war dies durch ein Datenleck bei der Kanzlei Mossack Fonseca in Panama.

Durch die Enthüllungen gerieten weltweit Politiker, Geschäftsleute und Sportler unter Druck. In Island brachten die Informationen den Ministerpräsidenten zu Fall, auch der damalige britische Regierungschef David Cameron geriet wegen einer Beteiligung an der Briefkastenfirma seines Vaters in die Schusslinie.

Auch zahlreiche deutsche Banken tauchen in den "Panama Papers" auf. Die Veröffentlichung führte zu Ermittlungen auf der ganzen Welt und zu einer Debatte über Steueroasen und Geldwäsche.

