Wirtschaft

Weiterer Rekordwert: Bitcoin ist teurer als Gold

Die einen sprechen von "digitalem Gold", andere vom "Digital-Gold der Narren": Oft wird Bitcoin mit dem Edelmetall verglichen. Nun übertrumpft der Kurs der Digitalwährung den des glänzenden Rohstoffs.

Die hoch volatile Kryptowährung Bitcoin wird auf einem weiteren Allzeithoch gehandelt. Dabei zieht der Kurs der Digitalwährung am Preis für die Feinunze Gold vorbei. Der Bitcoin-Kurs kletterte am Donnerstag bis auf 1251,32 US-Dollar und war damit teurer als das Edelmetall, wie der Bitcoin-Preisindex von CoinDesk am Freitagnachmittag mitteilte.

Bereits Anfang Februar war die Digitalwährung auf einigen chinesischen Handelsplattformen zweitweise höher als Gold gehandelt worden. In der achtjährigen Geschichte des Kryptogeldes ist dies das erste Mal.

Der Goldpreis legte im laufenden Jahr um fast 8 Prozent zu, Bitcoin um mehr als 25 Prozent. Ende Februar war der Bitcoin-Kurs erstmals über die Marke von 1200 US-Dollar gestiegen und hatte damit ein neues Allzeithoch markiert.

Viele Marktbeobachter unterstellen Bitcoin eine positive Korrelation zu Gold. Sie argumentieren, dass Anleger insbesondere dann bei Bitcoin einstiegen, wenn konventionelle Finanzmärkte unter Druck stünden. Daher bezeichnen einige Marktteilnehmer Bitcoin auch als "digitales Gold". Die Marktaufsicht für Derivate in den USA stuft Bitcoin als Rohstoff ein - wie Gold.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden US-Dollar ist der Bitcoin-Markt aber um ein Vielfaches kleiner und unbedeutender als der Goldmarkt. Anhänger des gelben Edelmetalls bezeichnen Bitcoin auch wegen der Unwägbarkeiten der Kryptowährung daher als das "Digital-Gold der Narren".

Quelle: n-tv.de