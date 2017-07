Wirtschaft

Produktionsrückgang erwartet: Brexit setzt deutschen Autobauern zu

Deutschlands Autobauer leiden laut Branchenverband VDA unter dem Brexit-Votum der Briten. Zudem müssten die Konzerne auf ihrem wichtigsten Markt China ein schwächeres Wachstum einkalkulieren. Auch der Absatz hierzulande schwächelt zuletzt.

Der Brexit-Beschluss der Briten belastet die Autoproduktion in Deutschland. Nach Schätzung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) werden dieses Jahr in den deutschen Autowerken 5,6 Millionen Autos vom Band laufen und damit zwei Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Auch der Export dürfte mit 4,3 Millionen Fahrzeugen leicht unter dem Vorjahresniveau bleiben. Hier wirke sich zum einen die Abschwächung des britischen Marktes aus, zum anderen die steigende Auslandsproduktion, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann bei der Halbjahresprognose seines Verbandes in Berlin.

Schwächeres Wachstum müssen die deutschen Hersteller auf ihrem wichtigsten Markt einkalkulieren. In China wird der Automarkt wohl nur um zwei Prozent auf 24,1 Millionen Pkw zulegen und nicht wie zum Jahreswechsel vorhergesagt um fünf Prozent. Im vergangenen Jahr war der Automarkt im Reich der Mitte um 18 Prozent durch die Decke gegangen.

"Markt stabil, aber nicht euphorisch"

Unterdessen ist die Zahl der Neuzulassungen in Deutschland im Juni zurückgegangen. Mit 327.800 Autos wurden in Deutschland drei Prozent weniger Autos zugelassen als im Vorjahresmonat, wie der VDA zudem mitteilte. Im gesamten ersten Halbjahr 2017 legten die Zulassungszahlen allerdings um drei Prozent auf knapp 1,8 Millionen zu. "Der Markt läuft erfreulich stabil, aber nicht euphorisch", meinte Wissmann. Derzeit arbeiten in der deutschen Autoindustrie 812.000 Beschäftigte und damit so viel wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr.

Dem Kraftfahrtbundesamt zufolge ging die Zahl der Neuzulassungen von dieselbetriebenen Autos im ersten Halbjahr um rund neun Prozent zurück. Benziner legten um knapp zwölf Prozent zu. Gleichzeitig verzeichneten Pkw mit alternativen Antriebsarten zwei- bis dreistellige Zuwachsraten.

Die Unternehmensberatung EY erklärte den Rückgang der Verkaufszahlen im Juni auch mit einem Kalendereffekt: Der Juni 2017 hatte wegen Pfingsten zwei Verkaufstage weniger als der Vorjahresmonat. Kalenderbereinigt ergebe sich ein Absatzwachstum von zehn Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet EY einen Zuwachs beim Autoabsatz um drei Prozent auf gut 3,4 Millionen.

Quelle: n-tv.de