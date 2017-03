Wirtschaft

Büros und Wohnungen durchsucht: Diesel-Skandal - Razzien bei Audi

Bei Audi gibt es wegen des Abgas-Skandals Razzien. Die Zentrale der VW-Tochter in Ingolstadt sowie weitere Audi-Standorte würden durchsucht, sagt ein Sprecher des Unternehmens.

Kurz vor Beginn der Bilanzpressekonferenz sind bei Audi die Ermittler angerückt. Die Staatsanwaltschaft München durchsuche seit 7 Uhr morgens Büroräume in Ingolstadt und Neckarsulm, sagte ein Unternehmenssprecher, wollte aber keine Details nennen. "Wir kooperieren vollumfänglich." Die Staatsanwaltschaft München war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Audi hatte im November 2015 den Einsatz von Schummel-Software in großen Dieselmotoren eingeräumt. Die bayerische Justiz hatte daraufhin ein Prüfverfahren eingeleitet.

Nun werde wegen des Verdachts auf Betrug und strafbare Werbung berichtet, berichten "Süddeutsche Zeitung" und ARD. Demnach gab es auch eine Razzia in Niedersachsen. Neben Audi-Standorten würden auch Privatwohnungen durchsucht. Insgesamt seien etwa 80 Staatsanwälte und Polizisten im Einsatz, heißt es weiter. Die Ermittlungen richten sich laut dem Bericht nicht gegen einzelne Audi-Mitarbeitern, sondern gegen Unbekannt.

Für den Mutterkonzern Volkswagen erreicht der Abgasskandal demnach damit eine neue Dimension. Seit September 2015 hat die Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen VW erheblich zugesetzt. VW muss in den USA Schadenersatz und Strafen in Höhe von mehr als 20 Milliarden Dollar zahlen. Die Konzerntochter Audi war allerdings bisher weitgehend verschont geblieben, sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in strafrechtlicher Hinsicht.

Quelle: n-tv.de