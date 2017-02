Wirtschaft

Geplatzte Übernahme von Unilever: Heinz zieht 143-Milliarden-Angebot zurück

Dieser Brocken ist möglicherweise zu groß: Überraschend gibt Ketchup-Hersteller Kraft Heinz seine Übernahmepläne des fast doppelt so großen Konkurrenten Unilever auf. Zuvor hatte das Vorhaben vor allem an der Börse für Aufregung gesorgt.

Der amerikanische Ketchup-Hersteller Kraft Heinz gibt die geplante Übernahme des Rivalen Unilever für 143 Milliarden Dollar überraschend wieder auf. Unilever und Kraft Heinz erklären in einer gemeinsamen Mitteilung, beide Seiten hätten einvernehmlich vereinbart, dass Kraft Heinz seinen Vorschlag für eine Fusion zurückziehe.

Am Freitag war das Angebot von Kraft Heinz bekannt geworden. Unilever hatte zwar abgelehnt, aber mitgeteilt, das Vorhaben weiter verfolgen zu wollen, um sich mit dem Wettbewerber noch handelseinig zu werden. Unilever begründete die Ablehnung des Gebots über 50 US-Dollar je Aktie oder insgesamt etwa 143 Milliarden Dollar mit einer deutlichen Unterbewertung des Unternehmens. An der Börse hatte die Kraft-Offerte am Freitag dennoch für Aufregung gesorgt. Die in London waren Unilever-Titel um 13 Prozent in die Höhe geschossen, Kraft-Aktien hatten in New York um 10,6 Prozent angezogen.

Eine Fusion der beiden Firmen mit Marken wie Philadelphia-Frischkäse, Weight Watchers, Knorr, Lipton und Dove wäre eine der größten Übernahmen in der Wirtschaftsgeschichte gewesen. Entstanden wäre ein Konsumgüter-Gigant mit einem Umsatz von gut 82 Milliarden Dollar, der nahe an den Schweizer Weltmarktführer Nestle mit 89 Milliarden Dollar herangerückt wäre.

Quelle: n-tv.de