Wirtschaft

Neuer Chemieriese entsteht: Konzerne Clariant und Huntsman fusionieren

In der Chemiebranche gibt es einen weiteren milliardenschweren Zusammenschluss: Der Schweizer Konzern Clariant und Konkurrent Huntsman verschmelzen zu HuntsmanClariant. Das Unternehmen wird auf rund 20 Milliarden US-Dollar beziffert.

Der Schweizer Chemiekonzern Clariant geht mit dem texanischen Konkurrenten Huntsman zusammen. Angestrebt wird eine Fusion unter Gleichen, wobei Clariant am neuen Unternehmen 52 Prozent halten wird und Huntsman 48 Prozent.

Eine entsprechende Vereinbarung sei von den Verwaltungsräten der beiden Firmen unterzeichnet worden, teilten die Unternehmen gemeinsam mit. Die Transaktion läuft über einen Aktientausch.

Der Name des fusionierten Unternehmens lautet HuntsmanClariant. Der Konzernsitz wird in der Schweiz sein, während der operative Sitz in Texas angesiedelt wird. Der Wert des neuen Unternehmens wird auf rund 20 Milliarden US-Dollar beziffert, der gemeinsame Umsatz wird sich auf rund 13,2 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die geplante Fusion ist derzeit einer von mehreren Zusammengängen in der Chemiebranche: Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer will den Saatgutkonzern Monsanto übernehmen. Geplant sind auch Fusionen des schweizerischen Agrochemiekonzerns Syngenta mit dem chinesischen Staatskonzern ChemChina und der US-Chemieriesen Dow Chemical und Dupont.

Mehr zum Thema 12.01.17 Besuch beim neuen US-Präsidenten Bayer und Monsanto fühlen bei Trump vor

Bei dem neuen Konzern ist Clariant-Chef Hariolf Kottmann als Präsident des Verwaltungsrats vorgesehen, Peter Huntsman als Konzernchef. Es sei der perfekte Deal zur rechten Zeit, erklärte Kottmann. Das neue Unternehmen will 400 Millionen US-Dollar an jährlichen Kostensynergien erreichen. Der Abschluss der Fusion wird bis Ende 2017 erwartet.

Quelle: n-tv.de