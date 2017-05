Wirtschaft

Streit um Schuldenerlass: Lehnen Griechen Hilfsmilliarden ab?

Griechenland will mit aller Macht Schuldenerleichterungen erreichen. Deshalb will die Regierung in Athen angeblich auf die nächste Auszahlung von Hilfsgeldern verzichten. Das Hindernis für eine Einigung ist ein Streit zwischen dem IWF und vor allem Deutschland.

Die griechische Regierung will nach Angaben angeblich notfalls auch ohne Rettungsgelder auskommen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, will Athen auf die nächste geplante Auszahlung von sieben Milliarden Euro verzichten, wenn es trotz beschlossener Reformen keine Schuldenerleichterung erhält. Dafür hätte die Regierung bereits Geld zurückgelegt, indem sie unter anderem Rechnungen von Firmen nicht bezahlt habe.

Erst am Montag hatte sich der griechische Finanzminister Euklidis Tsakalotos optimistisch gezeigt, dass es zwischen seinem Land und den Kreditgebern zu einer Einigung über die Freigabe weiterer Hilfsgelder komme. Der Ball liege aber im Feld der Kreditgeber und des Internationalen Währungsfonds (IWF), sagte Tsakalotos in Athen. Griechenland habe mit der Verabschiedung eines Reformpakets seinen Teil erfüllt.

Das Hindernis für eine Einigung ist ein Streit zwischen dem IWF und vor allem Deutschland. Letzteres will den Fonds bei einer Übereinkunft mit im Boot haben. Der IWF will aber zuvor eine Reduzierung der Schuldenlast Griechenlands auf ein tragfähiges Niveau. Dagegen sperrt sich aber Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, zumindest für die Zeit bis zur Bundestagswahl. Tsakalotos sagte, es gebe keine Gründe für eine solche Verzögerung. "Was in drei Monaten getan werden kann, das kann aus unserer Sicht auch in 15 Tagen erledigt werden", sagte er.

Griechenland dringt auf eine Einigung im Juni, die es ihm auch erlauben würde, in das Staatsanleihen-Aufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgenommen zu werden. Ein solcher Schritt könnte das Vertrauen der Anleger in griechische Papiere stärken und den Weg des Landes an die Kapitalmärkte erleichtern. Eine Einigung auf Hilfsgelder für die Rückzahlung der im Juli fälligen Schulden ohne eine Verständigung auf eine Schuldenstreichung sei für ihn nicht akzeptabel, sagte Tsakalotos.

Mit einer Staatspleite rechnet der Minister aber nicht. Er glaube nicht, dass irgendjemand das wolle, sagte er und fügte hinzu: "Ich bin sicher, dass Wolfgang Schäuble der letzte ist, der für eine Staatspleite Griechenlands ist." Er sei überzeugt, dass man sich auf eine gute Lösung einigen werde, es müsse ja keine perfekte Lösung sein, gab sich Tsakalotos zuversichtlich.

Quelle: n-tv.de