"Tren Bioceanico": "Panamakanal des 21. Jahrhunderts" kommt

Es ist ein großer Traum, er soll bis 2025 wahr werden: Genau in dem Jahr, in dem Bolivien seine 200-jährige Unabhängigkeit feiert, soll eine Zugstrecke eröffnet werden, die den Atlantik und den Pazifik miteinander verbindet. Es geht um rund 3750 Kilometer.

Boliviens Staatspräsident Evo Morales will das Jahrhundertprojekt einer Zugstrecke vom Atlantik zum Pazifik bis zum Jahr 2025 Realität werden lassen. "Dieser Zug zwischen den Ozeanen wird der Panamakanal des 21. Jahrhunderts", sagte Morales. "Der Traum ist, dass er fertiggestellt wird bis 2025, wenn Bolivien 200 Jahre Unabhängigkeit feiert." Bolivien werde die meisten Investitionen tragen, mit Hilfe Chinas und Europas.

Geplant ist eine rund 3750 Kilometer lange Güter- und Personenverkehrstrecke vom Hafen im brasilianischen Santos am Atlantik durch das Tiefland Boliviens über die Großstadt Santa Cruz, die Anden hinauf und auf peruanischer Seite wieder hinunter zum Hafen in Ilo. So sollen lange Schiffspassagen vermieden und der Gütertransport nach Asien und Europa beschleunigt werden.

Rund 13 Milliarden Euro Kosten

Da Bolivien keinen Meereszugang besitzt, forciert Morales das Projekt. Bolivien hat - auch dank der Verstaatlichung des Erdgassektors - seit Jahren hohe Wachstumsraten und will 2017 weitere acht Milliarden Dollar in die Infrastruktur investieren.

Schätzungen aus Bolivien gehen von Kosten von mindestens 13 Milliarden Euro für den "Tren Bioceanico" aus, den Zug «zwischen den Ozeanen». Viele Schienenstränge müssten erst noch gebaut sowie mehrere Tunnel in den Anden gebohrt werden. Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz haben bereits Interesse bekundet. «Zunächst war es zwischen Brasilien, Bolivien und Peru geplant», sagte Morales.

"Nun machen auch Paraguay und Uruguay mit." Besonders für den Handel mit Asien sei das Mammutprojekt wichtig. "Gerade auch für Brasilien, weil Soja bisher über den Panamakanal oder um Kap Hoorn transportiert wird, das sind 8000 Kilometer." Die Zugstrecke sei kürzer und billiger, so Morales.

Quelle: n-tv.de