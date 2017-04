Wirtschaft

BVB-Attentat : So spekulierte der Verdächtige

Von Jan Gänger

Mit dem Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund wollte Sergej W. mutmaßlich den Kurs der BVB-Aktie in den Keller treiben - und dadurch viel Geld verdienen. Wie funktioniert eine solche Wette?

Verantwortlich für den Anschlag auf die Mannschaft des BVB ist offenbar ein 28-Jähriger, der eine hochriskante Finanzwette eingegangen ist: Sergej W. hatte den Ermittlern zufolge auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie spekuliert - und wollte das durch den Anschlag erreichen.

Es mag widersinnig klingen, sich fallende und nicht steigende Kurse zu wünschen. Doch an den Finanzmärkten gibt es Möglichkeiten, von sinkenden Kursen zu profitieren. Eine davon sind Optionsscheine.

Diese Optionsscheine sind im Prinzip ein Recht auf einen Deal. Sie erlauben beispielweise, eine bestimmte Menge von Aktien innerhalb einer festgelegten Zeitspanne zu einem vorher vereinbarten Preis zu kaufen - oder eben zu verkaufen. Durch so genannte Call-Optionen verdient man mit Kurssteigerungen der zugrundeliegenden Aktie Geld, mit Put-Optionen profitiert man von deren Kursverlusten.

Der mutmaßliche Attentäter hatte Put-Optionen gekauft. Er wettete also auf eine fallende BVB-Aktie, während der Verkäufer von steigenden Kursen ausging.

Optionsscheine werden an der Börse gehandelt, man kann sie also innerhalb ihrer Laufzeit jederzeit kaufen oder verkaufen - in der Regel schwankt ihr Preis stark. Ihr Wert hängt vor allem von zwei Dingen ab: Dem aktuellen Kurs der zugrundeliegenden Aktie und dem Preis, der durch den Optionsschein vereinbart wurde. Hinzu kommt ihre Laufzeit.

Hoher Gewinn für kleinen Einsatz

Ein Beispiel: Eine Put-Option erlaubt, eine Aktie bis zu einem bestimmten Termin für 100 Euro zu verkaufen - unabhängig davon, wie hoch der Aktienkurs dann tatsächlich ist. Für dieses Recht bezahlt der Käufer des Optionsscheins beispielsweise 10 Euro.

Dieses Recht wird der Inhaber des Optionsscheins nur dann ausüben, wenn die Aktie unter einem Kurs von 100 tendiert. Das heißt aber auch: Je niedriger der Kurs ist, umso wertvoller ist das vereinbarte Kaufrecht.

Ob man einen guten Deal macht, hängt also von dem Preis ab, den man für den Optionsschein bezahlt hat - in diesem Beispiel zehn Euro. Der Kurs der Aktie muss also von 100 auf 90 Euro sinken, damit zumindest kein Verlustgeschäft gemacht wird. Stürzt die Aktie dagegen auf 80 Euro ab, verdient man 10 Euro. Mit anderen Worten: Ein Kursverlust der Aktie um 20 Prozent bedeutet ein Profit von 100 Prozent mit dem Optionsschein.

Bei Optionsscheinen sind also mit relativ wenig Einsatz hohe Gewinne möglich. Allerdings können durch diese Hebelwirkung auch überproportional hohe Verluste entstehen - in unserem Beispiel ein Totalverlust. Daher ist es besonders riskant, diese hochspekulative Wetten mit einem Kredit zu finanzieren.

