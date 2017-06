Wirtschaft

Interesse im In- und Ausland: Telekom will Funkturm-Anteile veräußern

Die in Münster ansässige Gesellschaft Deutsche Funkturm ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom. Nun will der Dax-Konzern angeblich einen großen Anteil verkaufen. Mehrheitseigner will die Telekom einem Bericht zufolge aber bleiben.

Die Deutsche Telekom will einem Bericht der "Wirtschaftswoche" zufolge in den nächsten Monaten 49 Prozent ihres Anteils an der Tochtergesellschaft Deutsche Funkturm verkaufen. Bis zum Jahresende solle dieser Prozess abgeschlossen sein, erfuhr das Magazin aus Unternehmens- und Bankenkreisen. Ein Telekom-Sprecher bezeichnete den Bericht als Spekulation und wollte sich dazu nicht weiter äußern.

Laut dem Bericht will die Telekom Mehrheitseigner bleiben. Den Wert des Betreibers von rund 27.000 Funkstandorten für Mobilfunk-, Richtfunk- und Rundfunknetze in Deutschland schätze der Konzern auf bis zu fünf Milliarden Euro. Mehrere Investorengruppen aus dem In- und Ausland hätten bereits Interesse bekundet.

Die Deutsche Funkturm mit Sitz in Münster gehört seit Jahresbeginn zum operativen Konzernsegment Group Development, in dem mehrere Konzernbeteiligungen "aktiv" gesteuert und "wertsteigernd" entwickelt werden. Angesiedelt sind in dem Segment auch die Konzernfunktionen Mergers & Acquisitions sowie Strategisches Portfoliomanagement.

Ein Verkaufsprospekt für die Deutsche Funkturm sei noch nicht erstellt, schreibt das Magazin. Das sei eine der Aufgaben eines neuen Finanz-Geschäftsführers, den die Telekom noch suche. Zu den Kunden des Unternehmens gehören neben der Deutschen Telekom auch deren Wettbewerber, daneben auch Rundfunkveranstalter sowie Bündel- und Datenfunkbetreiber wie die Kölner Verkehrsbetriebe.

Quelle: n-tv.de