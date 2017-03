Wirtschaft

Zweite Erhöhung in drei Monaten: US-Notenbank geht mit Leitzins hoch

Die Märkte waren auf diesen Schritt bereits eingestellt: Die US-Notenbank Fed macht ihre Ankündigungen wahr und geht mit dem Leitzins hoch. Sie reagiert damit auf die gute Arbeitsmarktlage und die anziehende Inflation in den USA.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft und die Leitzinsen angehoben. Der Zinssatz, zu dem sich US-Banken gegenseitig Geld leihen, steigt damit um 0,25 Punkte auf ein Niveau von 0,75 bis 1,0 Prozent, wie die Federal Reserve in Washington mitteilte. Es ist die zweite Zinserhöhung durch die Federal Reserve innerhalb von drei Monaten.

Der Beschluss fiel mit einer Gegenstimme: Der Präsident der Minneapolis-Fed, Neel Kashkari, plädierte für stabile Zinsen. Der projizierte Zinspfad für 2017 blieb bestehen, es ist also davon auszugehen, dass die Währungshüter in diesem Jahr zwei weitere Zinsschritte folgen lassen. Auch für 2018 blieb der Zinspfad unverändert, während für 2019 ein etwas steilerer Pfad in Aussicht gestellt wurde.

Die Finanzmärkte hatten sich nach entsprechenden Signalen der Währungshüter bereits darauf einstellt. Die Notenbank reagiert mit ihrem Schritt auf die rund laufende Konjunktur mit anziehenden Preisen und einem robusten Arbeitsmarkt.

Der neue US-Präsident Donald Trump will der Konjunktur durch radikale Steuersenkungen und Billionen-Investitionen einen Extra-Schub verleihen. Dieses Jahr dürften laut Prognosen der Währungshüter zwei weitere Zinsanhebungen folgen.

Sorgt Trump für rasches Anziehen der Inflation?

Die Fed dürfte von der Furcht umgetrieben sein, ins Hintertreffen zu geraten, sollte sie zu zögerlich vorgehen. Denn der Arbeitsmarkt ist praktisch leergefegt, und der Lohndruck nimmt langsam zu. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Trump mit seinen wirtschaftlichen Abschottungsplänen ernst macht. Sollte er das Land mit Schutzzöllen tatsächlich vor Billigimporten aus dem Ausland abschirmen, dürfte die Inflation rasch anziehen.

Auf einen erhöhten Preisauftrieb müsste die Fed reagieren, doch zugleich darauf achten, dass sie die Konjunktur nicht mit einer abrupten Straffung abwürgt. Bislang ist die Fed sehr gemächlich vorgegangen: Zinserhöhungen hatte es zuletzt im Dezember 2016 und Dezember 2015 gegeben, jeweils um 25 Basispunkte.

