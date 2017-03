Wirtschaft

Yellen und die Zinsen: Deutsche Bank zerstört Dax-Traum

Die 12.000-Punkte-Marke steht zu Wochenbeginn im Mittelpunkt des Handels am deutschen Aktienmarkt. Der Dax hat sie zunächst wieder her geschenkt. Ein Wert trägt die Hauptschuld.

Mit Abschlägen startet der deutsche Aktienmarkt am Montag in den Handel. Die 12.000er Marke, die der Dax in der Vorwoche übersprungen hatte, ist wieder gerissen. "Die Börsianer sind aber sehr zuversichtlich, dass in den nächsten Wochen der Rekord fällt", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel. "Aber gut Ding will Weile haben, denn ein soliderer Boden ist besser, als wenn es zu schnell nach oben geht. Dann ist die Rückschlaggefahr größer", unterstreicht Dofel. Zudem stehen in dieser Woche einige Geschäftsberichte aus dem Dax an. Zum Wochenstart liegt der Fokus der Anleger auf der Deutschen Bank.

Der Dax beginnt 0,6 Prozent tiefer bei 11.950 Punkten. Am Freitag hatte er sich mit leichten Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Der MDax notiert 0,3 Prozent im Minus bei 23.370 Zählern. Der TecDax gibt 0,2 Prozent auf 1923 Stellen nach.

Auto-Deal, US-Zinsen und Deutsche Bank

Nachdem die Indizes zuletzt bereits in den Konsolidierungsmodus übergegangen sind, fehlen auch am Montag die Impulse nach oben. Die Kapitalerhöhung der Deutschen Bank hat sich am Freitag bereits abgezeichnet, nun sind alle Details für die Neuaufstellung bekannt. Zudem ist der Deal zwischen PSA und Opel veröffentlicht worden. Hier dürfte an der Börse vor allem darauf geachtet werden, wer die Pensionsverpflichtungen zahlt.

Bremsend wirken die Spekulationen auf Zinserhöhungen in diesem Jahr, die erste davon bereits im laufenden Monat: So geht etwa JP Morgan nach den Aussagen von Fed-Präsidentin Janet Yellen am Freitag von einer Zinserhöhung im März aus. Zuvor hatten die Analysten erst im Mai mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet.

"Wir rechnen nun mit insgesamt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr, nach zuvor zwei Zinsschritten", sagte der US-Ökonom der Bank, Michael Ferolies. Diese würden für März, Juni und September prognostiziert. Für das Jahr 2018 erwartet JP Morgan weiterhin zwei Zinserhöhungen.

Dax: Deutsche Bank will Milliarden einsammeln

Unter den Einzelwerten zieht die Deutsche Bank die ganze Aufmerksamkeit auf sich, die Titel brechen mehr als 6 Prozent ein und sind mit Abstand größter Verlierer im Dax. Die Bank korrigiert den Kurs und polstert ihre Kapitaldecke auf. Das Institut kündigte eine milliardenschwere Kapitalerhöhung sowie eine ganze Reihe von Maßnahmen an, mit denen es wieder in die Wachstumsspur zurückfinden will. So soll etwa die Postbank nun doch bei der Deutschen Bank bleiben. Vor allem der niedrige Bezugspreis von 11,65 Euro laste auf dem Kurs, so ein Händler. "Damit dürfte das Bezugsverhältnis bei 2 zu 1 liegen."

Der PSA-Opel-Deal, der nun in trockenen Tüchern ist, belastet die VW-Aktien. Sie geben 0,3 Prozent ab. Der neue PSA-Konzern reift zu einem ernsthaften Konkurrenten der Wolfsburger, heißt es im Markt.

MDax: Uniper und das Kerngeschäft

Uniper ziehen fast 5 Prozent an. Händler. Der Energiekonzern hat einen Käufer für seinen Anteil am russischen Gasfeld Yushno-Russkoje gefunden. Die Beteiligung geht für 1,749 Milliarden Euro an den österreichischen Ölförderer OMV über. "Das sollte den Kurs von Uniper leicht stützen", sagt ein Händler. Das Unternehmen könne nun Schulden abbauen und sich auf das Kerngeschäft konzentrieren.

Rohstoffe: Abschläge bei Öl

Der Ölpreis gibt zunächst nach Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,47 Dollar. Das sind 0,8 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,7 Prozent auf 53,13 Dollar.

Marktbeobachter verweisen darauf, dass die Zahl der Ölbohrlöcher in den USA erneut zugelegt habe. Wie die amerikanische Ölausrüsterfirma Baker Hughes am Freitagabend mitgeteilt hatte, war die Zahl der Bohrlöcher zuletzt auf 609 gestiegen. Seit Mitte Dezember gab es damit einem Zuwachs um etwa 100.

Devisen: Euro nähert sich 1,06

Der Euro startet ebenfalls schwächer in die neue Handelswoche. Die Gemeinschaftswährung rutscht dabei wieder in Richtung der 1,06er Marke. Sie wird am Morgen bei 1,0605 Dollar gehandelt und damit etwa 0,1 Prozent niedriger als noch zum Schluss der Vorwoche. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0565 Dollar festgesetzt nach 1,0514 Dollar am Donnerstag.

Nach jüngsten Aussagen der US-Notenbankchefin Yellen wird an den Finanzmärkten fest mit einer schnellen Zinserhöhung der Fed im März gerechnet. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird es damit für die EZB immer schwerer, ihre aktuell noch immer sehr expansive Geldpolitik weiter zu rechtfertigen. Der Blick der Anleger richtet sich bereits auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag, bei der aber keine Änderung der Geldpolitik erwartet wird.

Asien: Uneinheitlich

An den Aktienmärkten in Fernost zeichnete sich zum Start in die neue Handelswoche keine einheitliche Tendenz ab. Der Shanghai Composite schloss 0,5 Prozent höher bei 3234 Zählern. Der Tokioter Nikkei-Index gab dagegen 0,5 Prozent auf 19.379 Punkte ab - auch weil der Yen zum Dollar Boden gutmachen konnte.

Der südkoreanische Kospi kletterte um 1 Prozent. Der neuerliche Raketentest Nordkoreas wurde am Markt registriert, Verunsicherung blieb aber aus. In Sydney verabschiedete sich der S&P/ASX200 mit einem Plus von 0,3 Prozent.

An den Finanzmärkten dominiere derzeit konjunkturelle Zuversicht, berichteten Beobachter. Dazu passt, dass in China der derzeit tagende Volkskongress die Wachstumsprognose für das Fiskaljahr 2017 auf "rund 6,5 Prozent" veranschlagt hat, nachdem es im Vorjahr noch auf 6,5 bis 7,0 Prozent gelautet hatte. Das ausgegebene Ziel befinde sich im Einklang mit den Erwartungen vieler Analysten, der Volkskongress habe kaum Überraschungen geliefert, kommentierte die UBS und weiter: Peking "visiert Stabilität an, keinen geldpolitischen Straffungskurs".

Quelle: n-tv.de